Процесс получения японской визы упростился

Российским туристам, оформляющим визу в Москве, больше не нужно предоставлять подтверждение бронирования отеля

Российским туристам для получения визы в Японию больше не нужно предоставлять подтверждение бронирования отеля.

При этом, по мнению туроператоров, это упрощение коснется только тех, кто самостоятельно подает документы на визу в Москве, в то время как до 75% путешествующих в Японию оформляют поездки через туроператоров, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Правда, послабление касается сдачи документов только в консульстве в Москве.

В генеральных консульствах Японии в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске по-прежнему необходимо предоставлять подтверждение бронирования и оплаты отелей с указанием имен всех участников поездки.

Как пояснила руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина, нововведение не коснется туроператоров.

«Мы всегда перед поездкой и получением визы бронируем и оплачиваем отели. Тем более что оформление японской визы занимает не более 7 дней. Как правило, за неделю до поездки все бывает оплачено.

Возможно, это облегчит жизнь самостоятельным путешественникам, особенно бюджетным, которые предпочитают платить за размещение уже на месте, и эта мера предоставит им большую, чем раньше, свободу в поездке.

С другой стороны, не требуя подтверждения, консульство, тем не менее, по-прежнему требует указать адреса отелей и их телефоны», – пояснила она.

Менеджер по Японии компании Corona Travel Мария Анциферова также считает, что нововведение может серьезно облегчить оформление визы для самостоятельных туристов, поток которых в последнее время заметно увеличился.

Теперь им не надо будет заранее оплачивать отели, можно сделать это на месте или даже поменять первоначальные планы. Правда, и туроператорам, по ее словам, «нужно будет оформлять одним документом меньше».

Ирина Юрина также отметила рост самостоятельного турпотока в Японию, но его доля в общем объеме поездок невелика.

«По нашим оценкам, на организованный поток приходится не менее 70-75% всего российского объема в Японию. Причина в том, что через туроператоров такая поездка получается однозначно выгоднее и по деньгам, и чисто организационно.

Групповой тур позволяет оптимизировать расходы, например, на транспорт, который в Японии дорогой. Или, например, не так просто получить хороших русскоговорящих гидов для индивидуальных поездок, они все расписаны на год вперед под тургруппы. Плюс визу через туроператоров оформлять проще и быстрее.

В принципе ее получить нетрудно, отказов очень мало, но требования к документам строгие и лучше доверить подготовку оператору», – пояснила она.

Эксперт добавила, что самостоятельный поток в Японию делится на две категории. Первая – очень состоятельные туристы, которые могут себе позволить большие траты, так как индивидуальная поездка в эту страну обходится в 3-4 раз дороже, чем групповая.

Вторая – прямая их противоположность, то есть туристы, которые чаще всего выбирают путешествие по минимальным ценам и с минимумом удобств.

Как следует из статистики Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по сентябрь 2024 года Японию посетило почти 64 тыс. российских туристов, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU



