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20 ноября
Росавиация: Готовится начало авиасообщения между Россией и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа

Однако запуск новых рейсов потребует проверки безопасности местных аэропортов


 

 

Запуск авиасообщения между РФ и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа потребует проверки безопасности местных аэропортов, сообщил сегодня глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого цитирует «Интерфакс».

«Пока что мы обсуждаем организацию таких рейсов, там необходима проверка аэропортов", - сказал г-н Ядров журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2024".

 

В первую очередь аэропорты предстоит проверить с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров, пояснил он.
"Мы сейчас находимся в стадии согласования с федеральными органами, в том числе с силовыми ведомствами, - сказал г-н Ядров, отвечая на вопрос о сроках проведения проверки. - Я думаю, что нужно пару недель для такого согласования".

При этом проверка будет целесообразна только при наличии интереса к открытию рейсов в Александрию и Эль-Дабаа со стороны туроператоров и авиакомпаний, отметил глава Росавиации. Этот вопрос, по его словам, «находится в проработке».

Организация полетов между РФ и Александрией и Эль-Дабаа обсуждалась на встрече Ядрова с чрезвычайным и полномочным послом Египта Назихом Эльнагарри, сообщала пресс-служба российского ведомства в начале ноября.

Росавиация по итогам встречи планировала направить российским авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения заинтересованности в выполнении рейсов по новым египетским направлениям.

Напомним, что Александрия (на фото) - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта.

Город Эль-Дабаа (аэропорт "Эль-Аламейн", 300 км от Каира) известен близким расположением к строящейся по российской технологии первой атомной электростанции для Египта (проект реализует госкорпорация "Росатом").

Неподалеку расположен и развивающийся средиземноморский курорт Эль-Аламейн. Как мы рассказывали ранее, в настоящее время в Аламейне завершается строительство нескольких комплексов высотных отелей и апартаментов, яхтенной бухты, дворца Президента, комплекса правительственных зданий.

В ближайшие два года Эль-Аламейн станет не только популярным круглогодичным курортом Египта, но и летней правительственной столицей страны.


Сейчас прямое авиасообщение из РФ установлено с тремя египетскими городами: Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Полеты по 22 маршрутам выполняют шесть российских авиакомпаний: "Азимут", Red Wings, AZUR air, "Россия", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

По данным Росавиации, в 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков на линиях в Египет вырос на 24%, до 1,9 млн человек. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель превысил 1,3 млн.

Египетские авиакомпании в свою очередь сейчас летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Казань, Самару, Калининград и Уфу.
/TOURBUS.RU


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