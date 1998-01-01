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20 ноября
Росавиация: Готовится начало авиасообщения между Россией и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа
Однако запуск новых рейсов потребует проверки безопасности местных аэропортов
Запуск авиасообщения между РФ и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа потребует проверки безопасности местных аэропортов, сообщил сегодня глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого цитирует «Интерфакс».
«Пока что мы обсуждаем организацию таких рейсов, там необходима проверка аэропортов", - сказал г-н Ядров журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2024".
В первую очередь аэропорты предстоит проверить с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров, пояснил он.
Росавиация по итогам встречи планировала направить российским авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения заинтересованности в выполнении рейсов по новым египетским направлениям.
Город Эль-Дабаа (аэропорт "Эль-Аламейн", 300 км от Каира) известен близким расположением к строящейся по российской технологии первой атомной электростанции для Египта (проект реализует госкорпорация "Росатом").
Неподалеку расположен и развивающийся средиземноморский курорт Эль-Аламейн. Как мы рассказывали ранее, в настоящее время в Аламейне завершается строительство нескольких комплексов высотных отелей и апартаментов, яхтенной бухты, дворца Президента, комплекса правительственных зданий.
В ближайшие два года Эль-Аламейн станет не только популярным круглогодичным курортом Египта, но и летней правительственной столицей страны.
По данным Росавиации, в 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков на линиях в Египет вырос на 24%, до 1,9 млн человек. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель превысил 1,3 млн.
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