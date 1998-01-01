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20 ноября
Георгий Мохов: «Накануне Нового года в туризме традиционно активизируются мошенники»
Вице-президент РСТ предостерег от покупки «недорогих авторских туров», организуемых «тревел-блогерами»
Туристам следует быть очень осмотрительными при выборе поставщика туристических услуг в высокий сезон, в том числе накануне Нового года, когда на рынке активизируются мошенники, заявил на сегодняшней пресс-конференции в столице вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
Это происходит и под новогодние праздники, под майские праздники, под летний сезон: появляются разного рода поддельные сайты, которые копируют известные и уважаемые туристические бренды, туроператоров, агрегаторов и предлагают достаточно дешевые, очень привлекательные и красочные предложения по выгодным ценам.
Например, какие-нибудь йога-туры в Таиланд за полцены", - расссказал он.
По словам эксперта, такие туры часто называют "авторскими", так как это привлекает туристов.
Поэтому нужно обращать внимание на формальные признаки: наличие регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, наличие в федеральном реестре турагентств, туроператоров, желательно участие в каких-то союзах, общественных объединениях, оплата только по расчетному счету", - добавил г-н Мохов.
Например, из-за погоды срывается тур, отменяют летную программу, неприятности с гостиницей. Множество разных факторов, когда предприниматель просто не может выполнить свои обязательства", - пояснил он.
Группы не регистрируются в МЧС, на них не распространяется возможность эвакуации и экстренной помощи. Нет страхования рисков, как медицинских, так и предпринимательских", - подытожил эксперт.
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