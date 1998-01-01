Георгий Мохов: «Накануне Нового года в туризме традиционно активизируются мошенники»

Туристам следует быть очень осмотрительными при выборе поставщика туристических услуг в высокий сезон, в том числе накануне Нового года, когда на рынке активизируются мошенники, заявил на сегодняшней пресс-конференции в столице вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».



"Туристам нужно быть очень осмотрительными при выборе поставщика туристических услуг, особенно в высокий сезон, когда традиционно активизируются разного рода аферисты.

Это происходит и под новогодние праздники, под майские праздники, под летний сезон: появляются разного рода поддельные сайты, которые копируют известные и уважаемые туристические бренды, туроператоров, агрегаторов и предлагают достаточно дешевые, очень привлекательные и красочные предложения по выгодным ценам.

Например, какие-нибудь йога-туры в Таиланд за полцены", - расссказал он.





По словам эксперта, такие туры часто называют "авторскими", так как это привлекает туристов.

"Это красивый маркетинговый ход, который привлекает туристов своим индивидуальным подходом. Достаточно много было случаев, когда туристы приобретали такого рода туры у откровенных аферистов, деньги пропадали, найти никого было практически невозможно.

Поэтому нужно обращать внимание на формальные признаки: наличие регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, наличие в федеральном реестре турагентств, туроператоров, желательно участие в каких-то союзах, общественных объединениях, оплата только по расчетному счету", - добавил г-н Мохов.



По его словам, обязательно нужно проверять, совпадают ли данные в договоре, который заключается с поставщиком услуги, с платежными реквизитами, "чтобы не было так, что договор заключен на организацию, а платеж идет к физическому лицу на карту и, соответственно, это физическое лицо вы потом будете искать по всей России".



Г-н Мохов добавил, что, если услуги не были предоставлены, можно обратиться в полицию, которая заведет уголовное дело по статье мошенничество и будет искать преступника. Либо обратиться в гражданский суд с иском о возмещении причиненных убытков.

"Ведь, возможно, это и не связано с умыслом: не все, кто вам предлагает авторские туры, аферисты. Это могут быть вполне добропорядочные предприниматели, но есть предпринимательские риски.

Например, из-за погоды срывается тур, отменяют летную программу, неприятности с гостиницей. Множество разных факторов, когда предприниматель просто не может выполнить свои обязательства", - пояснил он.



Представитель РСТ подчеркнул, что в этой связи важно обращаться к проверенным туроператорам, турагентам и организациям, имеющим команды профессионалов и опыт в этой сфере, так как они могут решить возникшие проблемы.

"Когда неопытный блогер организует тур, он не может вовремя вывезти туристов, не может поменять билеты, не может поменять гостиницу.

Группы не регистрируются в МЧС, на них не распространяется возможность эвакуации и экстренной помощи. Нет страхования рисков, как медицинских, так и предпринимательских", - подытожил эксперт.

/TOURBUS.RU