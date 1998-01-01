Новости

Red Wings получила статус назначенного перевозчика на рейсах на Шри-Ланку

Авиакомпания сможет летать в Коломбо из 11 российских городов

Авиакомпания Red Wings получила статус назначенного перевозчика на ряде маршрутов из городов РФ в Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в материалах сайта Росавиации.

Речь идет о регулярных пассажирских авиаперевозках из Екатеринбурга, подмосковного аэропорта "Жуковский", Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Уфы.

Согласованная частота полетов - от 6 до 7 раз в неделю.



Ранее в ноябре Red Wings запустила чартерные рейсы на Шри-Ланку из Москвы. Они выполняются из аэропорта "Домодедово" в аэропорт Маттала в составе пакетных туров в партнерстве с туроператором Fun&Sun.

Заявленная частота полетов - два раза в неделю, сообщала пресс-служба "Домодедово". На линии задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Ориентировочное время в пути - 8 часов 30 минут.





Также авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила прямые рейсы между Самарой и Матталу (Шри-Ланка).

Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Продолжительность полета - 8 часов.

По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", для перевозки пассажиров используются Boeing-777.



Red Wing входит в число крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing-777, двух Ту-204/214.



Отметим, что в 2023 году на Шри-Ланке отдохнули 197 498 . российских туристов, это рекордный показатель.

За 10 месяцев этого года на острове отдохнули 137 599 россиян. Пока что турпоток из России за 10 месяцев не догнал прошлогодние показатели этого периода (142 929), отставание составляет -3,7%

Однако, по прогнозам АТОР, по итогам этого года исторический рекорд, поставленный в 2023 году, возможно, будет повторен или даже немного превзойден, с учетом обширных чартерных программ туроператоров в ноябре-декабре.

/TOURBUS.RU

