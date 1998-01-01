|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 ноября
Red Wings получила статус назначенного перевозчика на рейсах на Шри-Ланку
Авиакомпания сможет летать в Коломбо из 11 российских городов
Авиакомпания Red Wings получила статус назначенного перевозчика на ряде маршрутов из городов РФ в Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в материалах сайта Росавиации.
Речь идет о регулярных пассажирских авиаперевозках из Екатеринбурга, подмосковного аэропорта "Жуковский", Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Уфы.
Согласованная частота полетов - от 6 до 7 раз в неделю.
Заявленная частота полетов - два раза в неделю, сообщала пресс-служба "Домодедово". На линии задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Ориентировочное время в пути - 8 часов 30 минут.
Также авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила прямые рейсы между Самарой и Матталу (Шри-Ланка).
Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing-777, двух Ту-204/214.
За 10 месяцев этого года на острове отдохнули 137 599 россиян. Пока что турпоток из России за 10 месяцев не догнал прошлогодние показатели этого периода (142 929), отставание составляет -3,7%
Однако, по прогнозам АТОР, по итогам этого года исторический рекорд, поставленный в 2023 году, возможно, будет повторен или даже немного превзойден, с учетом обширных чартерных программ туроператоров в ноябре-декабре.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72