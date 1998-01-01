Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 ноября во Владимире

География деловых поездок делегации столичного турбизнеса в этом году очень обширна – Тверь, Ярославль, Тула, Калуга, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие города России. Завершающая региональная бизнес-миссия Москвы пройдет 26 ноября во Владимире.

Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы – приглашает туроператоров и туристические агентства Владимира посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе – представление зимних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

Дата проведения: 26 ноября 2024, 13:00 - 17:00

Место проведения: Гостиничный комплекс "Владимир", зал "Банкет Холл"

Большая Московская ул., д. 74.

Состав московских участников очень представительный:

ОРГАНИЗАЦИИ

АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»,

Комитет по туризму города Москвы,

ТУРОПЕРАТОРЫ

«Пятый Элемент»

«Империя туризма»

«Тари Тур»

«Высота-Тур»

«Русская туристическая компания №1»

«Центр туризма Остров»

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

Останкинская телебашня

PANORAMA360

Музей Гаража особого назначения

Политехнический музей

АТОМ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Sheraton Skypoint Luxe

Pentahotel Moscow Arbat

Апарт-отель «Анис Style»

Сеть апарт-отелей YES

Капсульный отель Q-block

Отели Гамма и Дельта (Измайлово)

Отель «Владыкино»

ГИДЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ

«Гиды, Путешествия и Туризм»

Регистрация для участия в мероприятии

Фото: Мостуризм

