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19 ноября
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 ноября во Владимире

Среди участников – столичные объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и отели


 

География деловых поездок делегации столичного турбизнеса в этом году очень обширна – Тверь, Ярославль, Тула, Калуга, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие города России. Завершающая региональная бизнес-миссия Москвы пройдет 26 ноября во Владимире.

 

Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы – приглашает туроператоров и туристические агентства Владимира посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

 

В программе – представление зимних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

 

Дата проведения: 26 ноября 2024, 13:00 - 17:00
Место проведения: Гостиничный комплекс "Владимир", зал "Банкет Холл"

Большая Московская ул., д. 74.

 

Состав московских участников очень представительный:

ОРГАНИЗАЦИИ

АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»,

Комитет по туризму города Москвы,

 

ТУРОПЕРАТОРЫ

«Пятый Элемент»

«Империя туризма»

«Тари Тур»

«Высота-Тур»

«Русская туристическая компания №1»

«Центр туризма Остров»

 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

Останкинская телебашня

PANORAMA360

Музей Гаража особого назначения

Политехнический музей

АТОМ

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Sheraton Skypoint Luxe

Pentahotel Moscow Arbat

Апарт-отель «Анис Style»

Сеть апарт-отелей YES

Капсульный отель Q-block

Отели Гамма и Дельта (Измайлово)

Отель «Владыкино»

 

ГИДЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ

«Гиды, Путешествия и Туризм»

 

Регистрация для участия в мероприятии

 

Фото: Мостуризм


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