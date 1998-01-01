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19 ноября
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 ноября во Владимире
Среди участников – столичные объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и отели
География деловых поездок делегации столичного турбизнеса в этом году очень обширна – Тверь, Ярославль, Тула, Калуга, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие города России. Завершающая региональная бизнес-миссия Москвы пройдет 26 ноября во Владимире.
Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы – приглашает туроператоров и туристические агентства Владимира посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
В программе – представление зимних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
Дата проведения: 26 ноября 2024, 13:00 - 17:00
Большая Московская ул., д. 74.
Состав московских участников очень представительный:
ОРГАНИЗАЦИИ
АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»,
Комитет по туризму города Москвы,
ТУРОПЕРАТОРЫ
«Пятый Элемент»
«Империя туризма»
«Тари Тур»
«Высота-Тур»
«Русская туристическая компания №1»
«Центр туризма Остров»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
Останкинская телебашня
PANORAMA360
Музей Гаража особого назначения
Политехнический музей
АТОМ
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Sheraton Skypoint Luxe
Pentahotel Moscow Arbat
Апарт-отель «Анис Style»
Сеть апарт-отелей YES
Капсульный отель Q-block
Отели Гамма и Дельта (Измайлово)
Отель «Владыкино»
ГИДЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ
«Гиды, Путешествия и Туризм»
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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