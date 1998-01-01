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Свежий «Турбизнес» подводит итоги года

Вышел из печати очередной ноябрьский выпуск единственного в России профессионального туристического журнала с более, чем 25-летней историей

Вышел из печати очередной выпуск журнала «Турбизнес».

Ноябрьский выпуск «Турбизнеса» – завершающий в этом году, поэтому два разворота журнала посвящены обзору главных событий года – от рекорда на рынке внутреннего туризма и крупных нацпроектов до восстановления въездного туризма и роста цен на путешествия.

Главная тема номера – динамично развивающийся рынок бизнес-тревел в России. В этом году он вырос практически на 30%. Ожидается, что по итогам года объем рынка делового туризма поставит рекорд и составит 1 триллион рублей. Экспертами ТБ выступают признанные профессионалы – Галина Полищук (Випсервис), Леонид Исакович, (Академсервис), Екатерина Корсунская (Aerotone), Сергей Богачев (Авиа Центр), Павел Васин (Dan Appy).

Многих читателей заинтересует интервью с Майей Ануровой, начальником управления по развитию делового туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы. Майя говорит о стремительном росте турпотока в столицу, о том можно ли доверять статистике, представляет новые конгрессные площадки, которые появятся в городе в ближайшее время.

Своими интересными ноу-хау и удачными кейсами в сфере MICE с читателями ТБ делится генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Общие итоги уходящего года подводит постоянный эксперт ТБ Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

В традиционной рубрике журнала «Россия: проекты будущего» представлен первый экокурот в Иркутской области – «Байкальская слобода», который примет первых туристов в 2027 году.

Ярко иллюстрированные развороты «Турбизнеса» посвящены лучшим национальным туристическим маршрутам России, Топ-10 главных экскурсионных городов России, зимнему туризму в заповедниках и нацпарках страны.

Главные герои рубрики «Гостиницы» – руководители двух крупнейших конгрессных отелей Москвы и Сочи – Валерий Максимов (Вега Измайлово) и Наталья Куликова (Mantera Resort & Congress).

В разделе «Рынки» – два больших обзора. Один представляет самые интересные места Туниса. С некогда очень популярной североафриканской страной в этом году было возобновлено прямое авиасообщение из Москвы и Петербурга. Второй материал – об уникальной ближневосточной стране, только что открывшей «двери» для туристов, (в том числе российских) – Саудовской Аравии.

Традиционно завершает журнал рубрика «ВИП-клиент». Ее герой в этот раз – популярный актер и шоумен Сергей Светлаков. В своем интервью он рассказывает о своих любимых местах отдыха в России – Петербурге и Алтае.

И представляет новую комедию о приключениях русских в Турции, съемки которой велись в … Краснодарском крае.

Напомним, что «Турбизнес» – единственное отечественное профессиональное туристическое издание, выходящее не только в цифровом, но и в привычном бумажном формате.

Журнал – один из «долгожителей» рынка профессиональных туристических СМИ, он регулярно выходит в свет вот уже более четверти века. Издание знакомит читателей с самыми важными новостями рынка, открывает новые направления, публикует аналитические обзоры и мнения экспертов.

/TOURBUS.RU