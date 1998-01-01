Новости Эксперты: Около 70% специалистов туризма не имеют профессионального образования Очередное заседание Комиссии Госсовета по туризму было посвящено системе подготовки кадров для туриндустрии

Около 70% специалистов в сфере туризма в России не имеют базового профессионального образования, что связано с разрывом между потребностями отрасли и предложением со стороны образовательных организаций, считает губернатор Приморского края, глава комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко, которого цитирует «Интерфакс». «По экспертным оценкам, около 70% российских специалистов в сфере туризма не имеют базового профессионального образования, что подчеркивает проблему разрыва между потребностями отрасли туризма и предложениями со стороны образовательных организаций, включая низкое качество образовательных программ и несоответствие программ обучения реальным требованиям предприятий, отсутствие материально-технической базы для подготовки, отсутствие системы мониторинга рынка и анализа потребностей предприятий», - сказал он на заседании комиссии в понедельник.



По словам г-на Кожемяко, существующая система подготовки кадров для индустрии туризма требует нового, более эффективного механизма управления кадровым потенциалом, так как сфера туризма и гостеприимства относится к наиболее интенсивно развивающимся отраслям, и за год количество локаций в сфере туризма в стране выросло вдвое.



В свою очередь замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил, что сейчас в российском туризме заняты более миллиона человек, а к 2030 году отрасли будут необходимы еще 400 тыс. специалистов.



Вице-президент по управлению персоналом компании Cosmos Hotel Group Анна Кувайцева добавила, что наиболее дефицитные вакансии в отрасли – это повар, гид и экскурсовод. Самые востребованные позиции на рынке – линейные. Текучка кадров среди персонала достигает 80%, а кадровый дефицит по гостиничным сетям – 30%.



Председатель комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев добавил, что, несмотря на быстрый рост числа предприятий в туристской сфере, количество соискателей вакансий за последний год снизилось на 5%, что свидетельствует об остром дефиците кадров. Министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что считает 4 года оптимальным сроком подготовки специалистов по туризму в российских вузах, при этом увеличивать его, в отличие от инженерных специальностей, по его мнению, не нужно.

"У нас инженеры активно ставят вопрос об увеличении сроков обучения, поскольку под текущие вызовы и запросы подготовить в такие короткие сроки творческого инженера, инженера-разработчика, за 4 года невозможно. И в большинстве случаев мы в этом направлении двигаемся", - сказал он в понедельник на заседании комиссии Госсовета по туризму.



Г-н Фальков добавил, что у подготовки кадров для индустрии гостеприимства своя специфика.

"Что касается специфики индустрии гостеприимства, то здесь сроки обучения, с учетом требований рынка труда, вполне оптимальны, - 4 года. Нет необходимости вести речь об увеличении сроков, здесь надо лишь перестроить программу, усилить связь с отраслью и увеличить практическую подготовку с одновременным изменением качества содержания", - заключил министр.

/TOURBUS.RU







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