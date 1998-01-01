|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
19 ноября
Эксперты: Около 70% специалистов туризма не имеют профессионального образования
Очередное заседание Комиссии Госсовета по туризму было посвящено системе подготовки кадров для туриндустрии
Около 70% специалистов в сфере туризма в России не имеют базового профессионального образования, что связано с разрывом между потребностями отрасли и предложением со стороны образовательных организаций, считает губернатор Приморского края, глава комиссии Госсовета по туризму Олег Кожемяко, которого цитирует «Интерфакс».
«По экспертным оценкам, около 70% российских специалистов в сфере туризма не имеют базового профессионального образования, что подчеркивает проблему разрыва между потребностями отрасли туризма и предложениями со стороны образовательных организаций, включая низкое качество образовательных программ и несоответствие программ обучения реальным требованиям предприятий, отсутствие материально-технической базы для подготовки, отсутствие системы мониторинга рынка и анализа потребностей предприятий», - сказал он на заседании комиссии в понедельник.
Министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что считает 4 года оптимальным сроком подготовки специалистов по туризму в российских вузах, при этом увеличивать его, в отличие от инженерных специальностей, по его мнению, не нужно.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72