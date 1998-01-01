Прогноз АТОР: В этом году на экзотических островах отдохнут до полумиллиона россиян

При этом по итогам года турпоток на Маврикий заметно вырастет, а на Сейшелы - упадет

Общее количество визитов туристов из РФ на экзотические островные направления Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Шри-Ланка) может увеличиться в 2024 года на 5-6% и составить порядка 490 тыс. визитов.

Такой прогноз сделали в Аналитической службе АТОР, основываясь на результатах января-октября текущего года.

По итогам 10 месяцев 2024 года (январь-октябрь) турпоток из Росси на экзотические острова Индийского океана (совокупно – Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий) составил 373 582 визита, что на 3,5% больше, чем в эти же страны за 10 месяцев 2023 года.

Статистика, опубликованная АТОР, следующая:

Мальдивы – 183 776 визитов из РФ за 10 месяцев (по 30 октября) 2024 года. Прирост турпотока в годовом выражении составил +5,2% (в прошлом году в этот период приехали 174 663 туриста из РФ)

Шри-Ланка – 137 599: пока турпоток из России за 10 месяцев не догнал прошлогодние показатели этого периода (142 929), отставание составляет -3,7%.

Сейшелы – турпоток из России за январь-октябрь составил 27 608 визитов, что на 12,2% меньше, чем в те же месяцы прошлого года (31 458)

Маврикий – благодаря прямым рейсам зимой турпоток из РФ за 10 месяцев 2024 года составил 24 599 визита, что на 108,8% больше, чем в этот же период 2023 года (11 778).

При этом аналитики АТОР делают следующий прогноз по итогам года:

Мальдивы: судя по динамике, предыдущий рекорд (2021 год, 222 424 визита из РФ), возможно, будет повторен, либо до него «не дотянут» совсем немного.

Шри-Ланка: исторический рекорд, поставленный в 2023 году (197 498 визитов из РФ), возможно, будет повторен или даже немного превзойден, с учетом обширных чартерных программ туроператоров в ноябре-декабре.

Сейшелы: исторический рекорд по российскому турпотоку (38 172 визита из РФ в 2023 году) вряд ли будет побит. С учетом октябрьских объемов, годовой турпоток в 2024 году может составить около 37-37,5 тыс. визитов.

Маврикий: прошлый рекорд по российскому турпотоку был поставлен в 2023 году (15 601 визит граждан РФ). В этом году, скорее всего, российский турпоток на Маврикий составит около 28,5-29 тыс. визитов, увеличившись почти в 2 раза.

Совокупно же на экзотических островах Индийского океана по итогам 2024 года отдохнут около 485-490 тыс. россиян, что на 5-6% больше, чем в прошлом году, считают в ассоциации.

/TOURBUS.RU