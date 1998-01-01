Срок действия нулевого НДС для отелей будет продлен до 2030 года

Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действие льготы по нулевому НДС на услуги по размещению в отелях.

Срок исполнения поручения – до 1 апреля 2025 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 г. включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится поручениях, президента, опубликованных на официальном сайте Кремля.



Как напоминает «Интерфакс», нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года на пять лет, до 2027 года.

Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.

Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.

Отметим, что сейчас в России работают 24 тыс. отелей. Об этом сообщил в прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



"Сегодня в стране уже 24 тыс. гостиниц, в них имеется более 910 тыс. классифицированных номеров.

С начала года классификацию прошло более 5 тысяч дополнительных гостиниц на 207 тысяч номеров. Из них 750 отелей – новые, получившие классификацию впервые. Тут, конечно, сыграло свою роль и обеление рынка, очень многие из гостиниц вышли из тени. Сыграло роль и введение новых объектов.

Только с использованием мер господдержки, по линии нашего нацпроекта, с начала года введено 4,5 тыс. номеров", - заявил он он на совещании президента РФ с членами правительства.

/TOURBUS.RU

