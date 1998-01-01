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19 ноября
Срок действия нулевого НДС для отелей будет продлен до 2030 года
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном сайте Кремля
Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действие льготы по нулевому НДС на услуги по размещению в отелях.
Срок исполнения поручения – до 1 апреля 2025 года.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 г. включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится поручениях, президента, опубликованных на официальном сайте Кремля.
Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.
Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.
Отметим, что сейчас в России работают 24 тыс. отелей. Об этом сообщил в прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
С начала года классификацию прошло более 5 тысяч дополнительных гостиниц на 207 тысяч номеров. Из них 750 отелей – новые, получившие классификацию впервые. Тут, конечно, сыграло свою роль и обеление рынка, очень многие из гостиниц вышли из тени. Сыграло роль и введение новых объектов.
Только с использованием мер господдержки, по линии нашего нацпроекта, с начала года введено 4,5 тыс. номеров", - заявил он он на совещании президента РФ с членами правительства.
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