Новости Туроператоры и агентства прекратили продажи туров в Абхазию Вместе с тем, число аннуляций уже забронированных туров пока что не превышает 10%

Как мы сообщали вчера, в связи с обострением внутриполитической обстановки в Абхазии, МИД и Минэкономразвития рекомендовали туристам воздержаться от туристических поездок в соседнюю республику.. Экономическое ведомство также рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок в республику. Как сообщает сегодня РСТ, после опубликованных в пятницу рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Абхазию туроператоры и турагентства приостановили продажу туров. Но по уже забронированным поездкам заметного роста числа аннуляций нет. У некоторых компаний отмены туров единичны, у других рост их числа не превышает 10%. Как считают эксперты, туристы понимают, что деньги им в любом случае вернут, и рассчитывают на стабилизацию ситуации к весне. Положение на направлении спокойнее, чем можно было ожидать. Мы ежедневно мониторим ситуацию. За выходные у нас была всего одна аннуляция, и то по семейным обстоятельствам. Те наши туристы, кто сейчас находится в Абхазии, не планируют досрочно прерывать отдых. Абхазские партнеры говорят, что на курортах – в Гагре, Пицунде – все спокойно. Сухум, однако, не рекомендуют», – рассказала директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей. Не заметили аннуляций туров и в сети турагентств «Розовый слон». «Решительно заявляю, что никаких массовых отмен летнего отдыха в Абхазии нет. Да, звонки, вопросы есть, но после заявления Минэкономразвития туристы успокоились, потому что они понимают, что деньги им вернут любом случае без штрафов. Какой смысл им сейчас отменять будущие поездки, если весной, когда все успокоится, они решат туда поехать, но цены будут уже совсем другие. Если сейчас, например, популярный санаторий «Самшитовая роща» стоит 10 тыс. рублей в сутки, то весной это будет, скорее всего,15 тыс.», – заявил генеральный директор Алексан Мкртчян. “Сейчас мы, согласно указанию Минэкономразвития, остановили продажи Абхазии, однако раннее бронирование шло неплохо. К этому моменту, на мой взгляд, туроператорами в целом могло быть продано до 10% от летних туров в Абхазию. Здесь ежегодно отдыхает 2 млн россиян, на лето приходится примерно 1,2-1,5 млн”, – добавил эксперт. В сети агентств «Магазин горящих путевок» также нет аннуляций туров в Абхазию. По словам генерального директора Сергея Агафонова, это может быть связано с низким сезоном на направлении и, соответственно, отсутствием заметного объема забронированных туров. Аналогичная ситуация у агрегатора пакетных туров Travelata.ru. В пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили, что отказы от туров на ближайшие две недели есть. «Число аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на 10%. Аннуляции идут без штрафов. Аннулируются заявки с заездами на ближайшие две недели», – рассказали в компании. Алексан Мкртчян уверен, что к весне, когда начнется туристический сезон, в Абхазии все успокоится. «Отрицательные настроения относительно инвестиций были заметны еще прошлой весной, но не случайно волнения, происходят именно сейчас, в низкий сезон. Летом никто выступать не будет, потому что 45% населения республики занято в туризме – если не в отелях, то в кафе-ресторанах, на транспорте, в изготовлении и продаже сувениров, это жизненно важно», – пояснил эксперт. /TOURBUS.RU Фото: Pixabay.com

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