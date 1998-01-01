Cтраны ЕС вводят контроль на внутренних границах

В первую очередь, погранконтроль касается тех, кто путешествует на международном автобусе или поезде

Вслед за Германией и Францией в декабре пограничный контроль на внутренних границах вводят Нидерланды, которые станут девятой страной Шенгенской зоны, практикующей подобные меры, - сообщает АТОР.

Ссылаясь на проблемы с нелегальной миграцией, Нидерланды с 9 декабря 2024 года вводят пограничный контроль на внутренних сухопутных границах. Он будет действовать шесть месяцев, до 9 июня 2025 года.

Если ситуация не улучшится, меры пролонгируют еще на полгода.

Решение Нидерландов, которые не вводили пограничный контроль даже во время пандемии COVID-19, усилило эффект «домино» по закрытию границ, спровоцированный Германией в сентябре этого года.

Для борьбы с нелегальной миграцией Берлин с 16 сентября ужесточил пограничный контроль со всеми соседними странами Шенгенской зоны, включая даже безобидный Люксембург.

Вслед за Германией о продлении пограничного контроль для борьбы с нелегальной миграцией и террористическими угрозами объявила и Франция. Повышенные меры безопасности, введенные из-за Олимпиады изначально до 31 октября, пролонгированы до 20 апреля 2025 года на границах с Бельгией, Испанией, Люксембургом, Швейцарией, Германией и Италией.

Австрия продлила внутренний пограничный контроль с Венгрией и Словенией еще на шесть месяцев, до 11 мая 2025 года.

Дания также усилила охрану границ на всех внутренних рубежах до мая 2025 года «с акцентом на датско-германскую сухопутную границу и порты с паромным сообщением с Германией».

Норвегия взяла под усиленный контроль въезд во всех пограничных пунктах со странами Шенгенской зоной, который сохранятся как минимум до 1 декабря 2024 года.

Италия в связи с председательством в G7 и рисками террористической активности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке и нелегальной миграцией, усилила охрану внутренних границ до 18 декабря 2024 года.

Скорее всего, эта практика будет продлена еще на полгода.

Словения ввела проверки на границе с Хорватией и Венгрией в конце июня в связи с проведением крупных спортивных мероприятий, таких как Евро-2024 в Германии и Олимпиады во Франции, которые действуют до 21 декабря.

Как отмечают в АТОР, обычно путешественники, пересекающие границу между странами Шенгенской зоны, могут свободно передвигаться без проверки паспортов. Однако в случае внутреннего пограничного контроля при поездках между странами Шенгенского соглашения теперь, возможно, придется предъявить паспорт.

В первую очередь, это касается тех, кто путешествует на международном автобусе или поезде: в этот транспорт для проверки паспортов теперь чаще заходят пограничники. У туристов из неевропейских стран могут проверить сроки действия визы, спросить о целях поездках и попросить подтверждающие документы.

Дополнительные проверки внутри Шенгенской зоны уже привели к более длительному ожиданию на сухопутных границах Германии и Франции, пишут местные СМИ. В частности, на въезд в Германию в выходные в октябре автомобилисты стояли в пробках по несколько часов.Пограничники проверяли паспорта и досматривали багаж.

По краткосрочной визе российским туристам разрешено находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Если в ходе пограничной проверки при въезде из одной страны Шенгена в другую выяснится, что путешественник нарушил правило 90 дней, это может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы, депортацию и потенциальные запреты на въезд в будущем, - напоминают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU