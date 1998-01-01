Новости Минэкономразвития РФ: Число турецких туристов в России минувшим летом выросло на 80% Турция является для России одним из приоритетных рынков для привлечения иностранных туристов

Свыше 50 тыс. турецких граждан посетили Россию в июне-сентябре 2024 года, что на 80% больше по сравнению с высоким сезоном прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.



"Турция является для России одним из приоритетных рынков для привлечения иностранных туристов. Более 50 тыс. турецких граждан посетили Россию в июне-сентябре 2024 года. Рост поездок составил 80% по сравнению с высоким сезоном прошлого года. Более 2,5 млн россиян посетили Турцию за три летних месяца 2024 года, что на 7% больше, чем в 2023 году", - заявил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев в ходе заседания Российско-Турецкой рабочей группы по туризму в Грозном, его слова приводит пресс-служба.



Как отмечается, в ходе заседания стороны обсудили вопросы медицинского обслуживания и здоровья туристов в период высокого туристического сезона, оценили общую динамику турпотока и туристический потенциал регионов двух стран, обсудили возможности по увеличению показателей туристического обмена и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества в сфере туризма.



"Россия заинтересована в создании условий для роста числа туристов из Турции. Для этого есть хорошие предпосылки – в стране действует механизм электронной визы, на который приходится 35% всего турпотока. Хорошо развито регулярное прямое авиасообщение в Турцию – в летнем сезоне 2024 года в среднем осуществлялось более тысячи регулярных рейсов в более чем 20 городов России", - заявил г-н Ильичев.



Он также сообщил, что Россия начала активную работу по продвижению российских турпродуктов на турецком рынке.

"Особое внимание мы уделяем созданию комфортной среды для туристов из мусульманских стран. Гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам "Muslim friendly" и "Халяль". Первыми сертификаты получили гостиничный комплекс "Измайлово" в Москве и курорт "Роза Хутор" в Сочи", - рассказал замминистра.



Пресс-служба сообщает, что российская сторона на заседании представила турецким коллегам проект дорожной карты по инвестиционному сотрудничеству и каталог с описанием более 30 инвестпроектов на сумму более $13 млрд, которые расположены по всей России. Среди них различного уровня отели, горнолыжные и морские курорты, оздоровительные комплексы и тематические парки.

/TOURBUS.RU



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