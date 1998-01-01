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18 ноября
Минэкономразвития РФ: Число турецких туристов в России минувшим летом выросло на 80%
Турция является для России одним из приоритетных рынков для привлечения иностранных туристов
Свыше 50 тыс. турецких граждан посетили Россию в июне-сентябре 2024 года, что на 80% больше по сравнению с высоким сезоном прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Более 2,5 млн россиян посетили Турцию за три летних месяца 2024 года, что на 7% больше, чем в 2023 году", - заявил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев в ходе заседания Российско-Турецкой рабочей группы по туризму в Грозном, его слова приводит пресс-служба.
Хорошо развито регулярное прямое авиасообщение в Турцию – в летнем сезоне 2024 года в среднем осуществлялось более тысячи регулярных рейсов в более чем 20 городов России", - заявил г-н Ильичев.
Среди них различного уровня отели, горнолыжные и морские курорты, оздоровительные комплексы и тематические парки.
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