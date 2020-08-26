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18 ноября
На курорте «Роза Хутор» подвели итоги летне-осеннего сезона
В завершающемся сезоне курорт посетили более миллиона туристов, в их числе - около семи тыс. иностранцев
Более миллиона туристов посетили сочинский курорт "Роза Хутор" за летний сезон 2024 года, число иностранных туристов за этот период выросло вдвое, сообщили нам сегодня в пресс-службе курорта.
"С 28 апреля по 4 ноября курорт посетило рекордное за последние 5 лет количество гостей – более 1 млн 60 тыс. человек, что на 6% превышает показатель прошлого года (около 1 млн).
Число иностранных туристов на "Роза Хутор" за этот период составило свыше 7 тыс. человек, это в два раза больше, чем в летнем сезоне 2023 года. На курорте побывали представители 92 государств", - говорится в сообщении.
По данным Центра активного отдыха "Роза Хутор" отдыхающие стали гораздо чаще пользоваться услугами гидов, спрос на них вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.
Этому способствовал запуск "прогулочного билета в горы с гидом", который предусматривает обзорную экскурсию по курорту с подъемом на Роза Пик в сопровождении гида", - говорится в сообщении.
Более 5 тыс. гостей отдохнули в горном кемпинге "Нахазо". Более 42 тыс. туристов посетили парк альпак "Пача Мама".
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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