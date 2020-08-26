На курорте «Роза Хутор» подвели итоги летне-осеннего сезона

Более миллиона туристов посетили сочинский курорт "Роза Хутор" за летний сезон 2024 года, число иностранных туристов за этот период выросло вдвое, сообщили нам сегодня в пресс-службе курорта.

"С 28 апреля по 4 ноября курорт посетило рекордное за последние 5 лет количество гостей – более 1 млн 60 тыс. человек, что на 6% превышает показатель прошлого года (около 1 млн).

Число иностранных туристов на "Роза Хутор" за этот период составило свыше 7 тыс. человек, это в два раза больше, чем в летнем сезоне 2023 года. На курорте побывали представители 92 государств", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, большинство из них составили гости из стран Персидского залива – ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. На их долю пришлось около 72% общего количества иностранных туристов, что связано с организацией прямых перелетов в Сочи из столицы Бахрейна.



"Общая загрузка отелей составила в летнем сезоне более 70% (в прошлом году – около 60%). Основная аудитория курорта – это гости в возрасте 25-44 лет, заметно выросло число туристов из Москвы и Краснодарского края. Каждый четвертый турист прибыл на автомобиле. При этом около 70% гостей приехали на курорт повторно", - добавили на курорте.



Чаще всего летом туристы отправляются в пешие прогулки по горным тропам.

"В этом сезоне на курорте работали 29 пеших троп различной протяженности и сложности.

По данным Центра активного отдыха "Роза Хутор" отдыхающие стали гораздо чаще пользоваться услугами гидов, спрос на них вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.

Этому способствовал запуск "прогулочного билета в горы с гидом", который предусматривает обзорную экскурсию по курорту с подъемом на Роза Пик в сопровождении гида", - говорится в сообщении.



Самым популярным природным объектом у туристов стал парк водопадов "Менделиха", его за летний сезон посетили почти 400 тыс. человек. Самыми востребованными были трекинговые маршруты "Юрьев Хутор" и "100 пихт". Туристы активно пользовались и услугами аренды инвентаря для пеших походов.

Более 5 тыс. гостей отдохнули в горном кемпинге "Нахазо". Более 42 тыс. туристов посетили парк альпак "Пача Мама".



Зимний сезон 2024/2025 года стартует на "Роза Хутор" 9 декабря, горнолыжные трассы для катания предварительно планируется открыть 20 декабря.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"