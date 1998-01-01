Ярославский вокзал украсили «железнодорожные» муралы

Поездка по Байкало-Амурской магистрали – само по себе познавательное и захватывающее путешествие, - классика мирового туризма. А с ноября этого года в числе первых достопримечательностей на маршруте БАМа стала его первая точка - Ярославский вокзал.

На его сводах появилась масштабная роспись – мурал, площадью 837 м², состоящий из трех частей, которые рассказывают о прошлом, настоящем и будущем Байкало-Амурской магистрали. Таким образом, эпохальный проект советского государства, чье 50-летие мы отмечаем в 2024 г., получил свое продолжение в настоящем времени.

Именно с Ярославского вокзала уходили первые поезда с участниками строительства, и сюжетный ряд иллюстрирует путь от стройки и запуска БАМа до современного этапа обновления и расширения магистрали.

На одном из муралов туристов «встречают» знаменитые бригадиры Александр Бондарь и Иван Варшавский, в 1984 г. замкнувшие золотой стык БАМа, центральный фрагмент посвящен действующей магистрали: коллажу из кадров советской хроники и плакатов 1970-х, а третий — о современной стройке.

Работу выполнил один из самых известных художников уличной волны в нашей стране, знаменитый мастер граффити Дмитрий Аске.

В числе его известных работ - мозаичные рельефы и росписи во многих городах России, в том числе его муралы можно увидеть в арт – кластерах Винзавода и Кристалла в Москве.

В целом, в строительстве БАМа принимали участие более 2 миллионов человек. Магистраль прокладывали по вечной мерзлоте через непроходимые болота, тайгу и скалы. Протяженность железной дороги — более 4 тысяч километров.

Она проходит по территории шести российских регионов и является одной из важнейших транспортных артерий страны.

В наши дни БАМ активно развивается, совершенствуется его инфраструктура, а экскурсии по нему становятся все популярнее.

/TOURBUS.RU