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18 ноября
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Беларусь готова возобновить авиасообщение с ЕС/ Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай заметно вырастет/ AZUR air начала полеты из Хабаровска в Паттайю
Беларусь готова возобновить авиасообщение с ЕС
Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой, заявил в понедельник журналистам директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб.
По словам главы департамента, страны ЕС также заинтересованы в возобновлении полетов. "Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег.
И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы", - заявил он.
Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай заметно вырастет
Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай вырастет в летний сезон 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").
По словам г-на Сергеева, которые приводит пресс-служба, с начала года "Пулково" зафиксировал трехкратный рост пассажиропотока по китайским направлениям.
Авиакомпания AZUR air возобновила чартерную программу полетов из Хабаровска в Паттайю (Таиланд), сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта в понедельник.
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