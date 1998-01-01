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18 ноября
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Беларусь готова возобновить авиасообщение с ЕС/ Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай заметно вырастет/ AZUR air начала полеты из Хабаровска в Паттайю


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Беларусь готова возобновить авиасообщение с ЕС

Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой, заявил в понедельник журналистам директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб.
"Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты", - сказал представитель белорусского Минтранса, которого цитирует госагентство БелТА.
Г-н Голуб подчеркнул, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО не прекращалось.

 

По словам главы департамента, страны ЕС также заинтересованы в возобновлении полетов. "Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег.

И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы", - заявил он.

 

Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай заметно вырастет

Частота полетов из Петербурга в Пекин и Шанхай вырастет в летний сезон 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").
"Частота полетов в Шанхай будет увеличена с 7 до 10 рейсов в неделю, в перспективе - до 14 рейсов в неделю. Перелеты будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines. Количество рейсов в Пекин будет увеличено с 2 до 7 в неделю. Перелеты по направлению выполняет Hainan Airlines", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что решение об увеличении частоты полетов было принято по итогам рабочего визита в Китай главы комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и генерального директора ВВСС Леонида Сергеева.
Также, по данным оператора, Hainan Airlines подтвердила намерения развивать авиасообщение между Петербургом и островом Хайнань: запланировано открытие рейсов из "Пулково" в Санью и Хайкоу.

По словам г-на Сергеева, которые приводит пресс-служба, с начала года "Пулково" зафиксировал трехкратный рост пассажиропотока по китайским направлениям.
В настоящее время полеты из Петербурга в Китай выполняют авиакомпании Hainan Airlines (Пекин), Sichuan Airlines (Чэнду) и China Eastern Airlines (Шанхай).

AZUR air начала полеты из Хабаровска в Паттайю

Авиакомпания AZUR air возобновила чартерную программу полетов из Хабаровска в Паттайю (Таиланд), сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта в понедельник.
"Первый вылет из международного аэропорта Хабаровск состоялся 6 ноября, сегодня, уже во второй раз в осенне-зимнем расписании", - сообщает аэропорт в своем телеграм-канале.
Уточняется, что 18 ноября по данному направлению вылетел 241 пассажир, на первом рейсе отправились 219 пассажиров.

На маршруте авиакомпания задействует воздушные суда Boeing 757-200. Время в пути составляет порядка 8 часов.
Всего AZUR air в зимнем расписании планирует выполнять 1-3 рейса в месяц с интервалом в две недели.

Таиланд является одним из самых популярных международных направлений аэропорта Хабаровск. За январь-октябрь 2024 года возможностями прямых перелетов в Таиланд воспользовались 122 тыс. человек.
Кроме Паттайи из хабаровского аэропорта осуществляются рейсы "Аэрофлота" в Бангкок и на Пхукет - на остров также выполняются чартеры авиакомпании "Икар".
/TOURBUS.RU


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