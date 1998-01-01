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18 ноября
Минэкономразвития и МИД советуют воздержаться от поездок в Абхазию и при возможности покинуть страну
Туроператорам также рекомендовано временно прекратить продажи туров в Абхазию, где сейчас находятся около 8 тысяч туристов
Минэкономразвития и МИД рекомендуют российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а находящимся там россиянам по возможности выехать из страны.
Как сообщают СМИ, парламент Абхазии 15 ноября планировал обсудить ратификацию соглашение с Россией об осуществлении российскими компаниями инвестиционных проектов на территории страны. В знак протеста представители оппозиции окружили комплекс правительственных зданий, пытались штурмовать парламент.
«В связи с внутриполитическими событиями в Абхазии Минэкономразвития России рекомендует российским туристам воздержаться от туристических поездок в страну. Гражданам, которые в настоящее время находятся в Абхазии, по рекомендации МИД России необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, при возможности – выехать из страны», - говорится в сообщении ведомства.
По оценочным данным туроператоров на данный момент в Абхазии находятся 3-3,5 тыс. организованных туристов и порядка 5 тыс. самостоятельных путешественников. Как минимум 95% гостей республики отдыхают на двух главных курортах: в Гагре и Пицунде. Они могут спокойно закончить свой отпуск или в любой момент безопасно и беспрепятственно покинуть страну, - сообщает АТОР.
Протесты оппозиции в столице Абхазии пока никак не повлияли на туристический спрос, просьб о досрочном отъезде с отдыха или аннуляций забронированных туров нет, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии.
"Неделю назад в Сухуме уже перекрывали улицы, и тогда туристы не отреагировали, а сегодня просто еще не успели – многие еще не в курсе событий. Кроме того, основной турпоток приходится на Гагру и Пицунду, которые находятся в 80-90 км от Сухума, соответственно, это никак их не затрагивает.
Тем более, все привыкли, что в Абхазии постоянно что-то происходит между оппозицией и властью, и нынешние события вряд ли потрясут туристов. Но если волнения затянутся, туристы начнут реагировать", - сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Тем временем министерство туризма Абхазии заверило гостей страны, что внутриполитические процессы в республике не отразятся на отдыхе туристов.
«Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», – сказано в официальном сообщении ведомства.
/TOURBUS.RU
Фото: qyzyq.kz
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