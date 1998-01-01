Минэкономразвития и МИД советуют воздержаться от поездок в Абхазию и при возможности покинуть страну

Минэкономразвития и МИД рекомендуют российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а находящимся там россиянам по возможности выехать из страны.

Как сообщают СМИ, парламент Абхазии 15 ноября планировал обсудить ратификацию соглашение с Россией об осуществлении российскими компаниями инвестиционных проектов на территории страны. В знак протеста представители оппозиции окружили комплекс правительственных зданий, пытались штурмовать парламент.

«В связи с внутриполитическими событиями в Абхазии Минэкономразвития России рекомендует российским туристам воздержаться от туристических поездок в страну. Гражданам, которые в настоящее время находятся в Абхазии, по рекомендации МИД России необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, при возможности – выехать из страны», - говорится в сообщении ведомства.



Минэкономразвития также рекомендует туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в

Ранее МИД РФ также призвал российских туристов воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто уже находится в республике, соблюдать меры предосторожности и по возможности выехать

По оценочным данным туроператоров на данный момент в Абхазии находятся 3-3,5 тыс. организованных туристов и порядка 5 тыс. самостоятельных путешественников. Как минимум 95% гостей республики отдыхают на двух главных курортах: в Гагре и Пицунде. Они могут спокойно закончить свой отпуск или в любой момент безопасно и беспрепятственно покинуть страну, - сообщает АТОР.

Протесты оппозиции в столице Абхазии пока никак не повлияли на туристический спрос, просьб о досрочном отъезде с отдыха или аннуляций забронированных туров нет, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии.





"Неделю назад в Сухуме уже перекрывали улицы, и тогда туристы не отреагировали, а сегодня просто еще не успели – многие еще не в курсе событий. Кроме того, основной турпоток приходится на Гагру и Пицунду, которые находятся в 80-90 км от Сухума, соответственно, это никак их не затрагивает.

Тем более, все привыкли, что в Абхазии постоянно что-то происходит между оппозицией и властью, и нынешние события вряд ли потрясут туристов. Но если волнения затянутся, туристы начнут реагировать", - сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.



Директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева добавила, что отмен из-за политических волнений в Абхазии не наблюдается, будущее лето бронируют в прежнем темпе.

"Ни одного трансфера не задержано в течение всех этих дней, также и сегодня. Наш принимающий офис в республике сообщает, что для туристов никаких трудностей не возникает. Сезон уже низкий, там в принципе мало людей сейчас отдыхает", - сказала она.



Генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян напомнил, что спрос на отдых в Абхазии упал еще три недели назад по естественным причинам.

"Черное море уже холодное, поток в Абхазию сократился примерно на 80% по сравнению с августом и возобновится не раньше апреля. Сейчас в основном продаются не туры, а экскурсии в Новоафонскую пещеру, на озеро Рица, то есть без ночевки. А россиян, которые сейчас там на длительном отдыхе – не более 20% от августовского потока. И все чувствуют себя спокойно, потому что прекрасно понимают, что экономика республики сильно зависит от доходов с туризма. Никто не будет рубить сук, на котором сидит", - подчеркнул он.



Он также обратил внимание на факт, что протестов не было в августе, хотя тогда уже была известна причина сегодняшнего недовольства оппозиции.

"Уверен, что они специально дождались низкого сезона, чтобы не мешать отдыху туристов", - заметил эксперт.

Тем временем министерство туризма Абхазии заверило гостей страны, что внутриполитические процессы в республике не отразятся на отдыхе туристов.

«Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», – сказано в официальном сообщении ведомства.

/TOURBUS.RU

Фото: qyzyq.kz