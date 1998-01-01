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Профессионалы бизнес-тревел озабочены ростом цен на размещение и введением турналога

Вызовы 2025 год в MICE-сфере обсудили участники профессиональной дискуссии, организованной Союзом агентств делового туризма

15 ноября в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялось мероприятие, посвященно вопросам делового туризма в наступающем 2025 году. Организатор мероприятия Союз агентств делового туризма (САД).

Модераторами выступили управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова и управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук.

Мероприятие прошло в форме дискуссии и обмена мнениями между основными участниками рынка делового туризма: корпоративными клиентами, ТМС, компаниями-консолидаторами и представителями отелей.

В первой части дискуссии участники обсудили вопросы выстраивания ценообразования между всеми участниками рынка, проблемы загрузки отелей и технологических решений для этого бизнеса.

Все присутствующие были единодушны во мнении, что в 2025 году цены на размещение в отелях продолжат расти. По оценкам специалистов этот рост может составить до 20%.

Факторами, влияющими на ценообразование, названы инфляция, кадровый голод и выросшие платежи.

В ходе обсуждения горячо обсуждались вопросы моментального подтверждения по запросам TMC, формирования лимитов на деловые поездки в компаниях и выстраивания тревел-политики.

Особенно острым стало обсуждение вопросов перехода отелей с упрощенной системы налогообложения и изменение в этой связи шкалы расчета НДС для отелей с нового года, а также введение с 1 января 2025 туристического налога.

Как показали опросы, около 42% всех отелей вообще пока не думали о том, какой НДС они будут платить в следующем году, что является большой проблемой для всех участников рынка.

С введением туристического налога также пока больше вопросов, чем ответов на них. Не вполне понятно, включать ли в счет туристический налог и как его взимать. Кроме того, пока не готов закон о классификации отелей и соответственно реестр средств размещения.

Поскольку каждый муниципалитет самостоятельно решает о введении на своей территории данного налога, то это тоже порождает неопределенность.

Участники мероприятия однозначно высказались за продолжение такого открытого диалога, а также за привлечение к нему в будущем конгрессных бюро.

/TOURBUS.RU

