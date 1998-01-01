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18 ноября
Профессионалы бизнес-тревел озабочены ростом цен на размещение и введением турналога
Вызовы 2025 год в MICE-сфере обсудили участники профессиональной дискуссии, организованной Союзом агентств делового туризма
15 ноября в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялось мероприятие, посвященно вопросам делового туризма в наступающем 2025 году. Организатор мероприятия Союз агентств делового туризма (САД).
Модераторами выступили управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова и управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук.
Мероприятие прошло в форме дискуссии и обмена мнениями между основными участниками рынка делового туризма: корпоративными клиентами, ТМС, компаниями-консолидаторами и представителями отелей.
В первой части дискуссии участники обсудили вопросы выстраивания ценообразования между всеми участниками рынка, проблемы загрузки отелей и технологических решений для этого бизнеса.
Все присутствующие были единодушны во мнении, что в 2025 году цены на размещение в отелях продолжат расти. По оценкам специалистов этот рост может составить до 20%.
Факторами, влияющими на ценообразование, названы инфляция, кадровый голод и выросшие платежи.
В ходе обсуждения горячо обсуждались вопросы моментального подтверждения по запросам TMC, формирования лимитов на деловые поездки в компаниях и выстраивания тревел-политики.
Особенно острым стало обсуждение вопросов перехода отелей с упрощенной системы налогообложения и изменение в этой связи шкалы расчета НДС для отелей с нового года, а также введение с 1 января 2025 туристического налога.
Как показали опросы, около 42% всех отелей вообще пока не думали о том, какой НДС они будут платить в следующем году, что является большой проблемой для всех участников рынка.
С введением туристического налога также пока больше вопросов, чем ответов на них. Не вполне понятно, включать ли в счет туристический налог и как его взимать. Кроме того, пока не готов закон о классификации отелей и соответственно реестр средств размещения.
Поскольку каждый муниципалитет самостоятельно решает о введении на своей территории данного налога, то это тоже порождает неопределенность.
Участники мероприятия однозначно высказались за продолжение такого открытого диалога, а также за привлечение к нему в будущем конгрессных бюро.
/TOURBUS.RU
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