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"Гастрокэмп Ярославль – 2024": новый шаг в развитии туризма

18 ноября в Ярославской области стартует международный проект «Гастрокэмп Ярославль – 2024»

18 ноября в Ярославской области стартует международный проект «Гастрокэмп Ярославль – 2024». Интернациональная команда шеф-поваров разработает на основе локальных продуктов авторские блюда для «Ярославского меню».

Гастрономический туризм сегодня является одним из самых динамично развивающихся направлений в мире. В 2023 году объем этого рынка достиг впечатляющих $946,4 млрд, и прогнозируется его рост на 15,7% ежегодно до 2032 года.

В нашей стране этот сегмент также демонстрирует активное развитие, с ежегодным ростом от 14 до 18%. Для многих российских регионов гастрономический туризм стал важным фактором экономического роста и эффективным инструментом продвижения как внутреннего, так и въездного туризма.

Международный проект «Гастрокэмп», с момента своего основания в 2021 году, уже девять раз проводился в регионах России, в мероприятиях приняли участие более 150 поваров из восьми стран мира.

18 ноября проект стартует в Ярославской области. Он проводится по инициативе Министерства туризма области, туристического бизнеса, областных производителей продуктов питания и напитков, рестораторов и отельеров. В команде проекта опытные шеф-повара, кондитеры, миксологи и маркетологи с международным опытом из Ярославской области, Республики Башкортостан, Иваново, Москвы и Камчатского края.

Особое внимание привлечет участие в проекте одного из лучших шеф-поваров Колумбии, который приедет в Ярославль при финансовой поддержке Посольства своей страны.

Помимо разработки авторских рецептур с использованием местных продуктов для «Ярославского меню», в программе запланированы мастер-классы членов команды в Ярославле и Угличе, а также консультации для производителей продуктов питания и напитков региона.

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«Ярославская область славится своими производителями высококачественных продуктов питания и напитков. Это регион, в котором ресторанная культура и сервис находятся на высоком уровне.

А потому очень важно найти именно те ниши и возможности, которые смогут придать серьезный дополнительный импульс для роста туристического потока в регион, а также послужить основой для разработки концепции развития гастротуризма в Ярославской области», — подчеркнул Леонид Гелибтерман, идейный вдохновитель проекта и президент Международного эногастрономического центра.

События гастрономического лагеря будут активно освещаться в федеральных и региональных СМИ, а на официальную презентацию «Ярославского меню» приглашены послы дружественных стран.

Все рецепты блюд и напитков, разработанные в ходе проекта, будут переданы для использования в заведения общественного питания Ярославской области.

/TOURBUS.RU

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