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Armenian Аirlines возобновит полеты в 6 городов России/ «Победа» увеличит число рейсов в «новогоднюю столицу» Киров/ Российских туристов просят не брать посылки у незнакомцев в аэропортах ОАЭ

Armenian Аirlines возобновит полеты в 6 городов России

Армянская авиакомпания Armenian Аirlines планирует возобновить полеты с 9 декабря, сообщила пресс-служба компании.

Полеты будут выполняться в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Уфу, Казань, Волгоград, а также в Дели (Индия) и Батуми (Грузия).

Авиакомпания 14 октября сообщила, что приостанавливает все полеты в связи с техническим обслуживанием самолетов. Планировалось, что приостановка продлится до 22 ноября.

Авиакомпания была основана в декабре 2022 года. В парке у перевозчика два самолета A321.

«Победа» увеличит число рейсов в «новогоднюю столицу» Киров

Авиакомпания "Победа" в декабре и начале января введет в расписание дополнительные рейсы из Москвы в Киров, сообщает министерство транспорта Кировской области.

Новые рейсы помогут справиться с повышенным пассажиропотоком в преддверии и во время новогодних праздников, поясняется в сообщении.



Согласно расписанию, с 30 ноября по 21 декабря будет введен дополнительный утренний рейс по субботам с вылетом из аэропорта "Шереметьево". В период новогодних праздников к действующим рейсам добавятся дневные вылеты 3, 6, 7 и 8 января.

Киров встретит 2025 год в статусе новогодней столицы России.



Российских туристов просят не брать посылки у незнакомцев в аэропортах ОАЭ

Российских туристов призывают не брать в аэропортах ОАЭ посылки у незнакомцев для ввоза в РФ во избежание задержания таможенниками по прибытии. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Дубае.



"Призываем не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой "передать гостинец детям-сиротам" в виде 10 коробок с дубайским шоколадом.

Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", - говорится в сообщении в телеграм-канале.



Как подчеркнули в дипмиссии, транспортировка смартфонов, шоколада, популярной электроники для красоты и здоровья в чемоданах случайных пассажиров в оптовых масштабах "не является параллельным импортом".

/TOURBUS.RU

