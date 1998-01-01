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15 ноября
Горячие авиановости
Armenian Аirlines возобновит полеты в 6 городов России/ «Победа» увеличит число рейсов в «новогоднюю столицу» Киров/ Российских туристов просят не брать посылки у незнакомцев в аэропортах ОАЭ
Armenian Аirlines возобновит полеты в 6 городов России
Армянская авиакомпания Armenian Аirlines планирует возобновить полеты с 9 декабря, сообщила пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Уфу, Казань, Волгоград, а также в Дели (Индия) и Батуми (Грузия).
Авиакомпания 14 октября сообщила, что приостанавливает все полеты в связи с техническим обслуживанием самолетов. Планировалось, что приостановка продлится до 22 ноября.
Авиакомпания была основана в декабре 2022 года. В парке у перевозчика два самолета A321.
«Победа» увеличит число рейсов в «новогоднюю столицу» Киров
Авиакомпания "Победа" в декабре и начале января введет в расписание дополнительные рейсы из Москвы в Киров, сообщает министерство транспорта Кировской области.
Российских туристов призывают не брать в аэропортах ОАЭ посылки у незнакомцев для ввоза в РФ во избежание задержания таможенниками по прибытии. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Дубае.
Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
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