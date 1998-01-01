Эксперты: Сдача биометрии может увеличить очереди в аэропортах

При этом, по мнению экспертов, особых проблем у иностранных туристов нововведение не вызовет

Как мы сообщали вчера, постановление, согласно которому въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдавать биометрические данные на границе, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Значительных затруднений для зарубежных гостей это вызвать не должно, но время ожидания на границе может увеличиться, - сообщает сегодня АТОР.

Сначала процесс сдачи биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев) иностранными гражданами при въезде в Россию будет запущен «в экспериментальном порядке».

Первый этап эксперимента стартует с 1 декабря 2024 года в трех столичных аэропортах и Жуковском, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. А с 30 июня 2025 года практику распространят уже на все пункты пропуска.

Эксперимент будет проводиться до 30 июня 2026 года. И если будет признан удачным, то практику сохранят.

Для безвизового въезда в Россию, начиная с 30 июня будущего года, иностранцы смогут также сдать биометрические данные в специальном приложении заранее.

Опрошенные АТОР эксперты уверены, что значительного влияния на желание иностранных туристов приехать в Россию это нововведение не окажет.

«Подобная практика широко распространена при въезде в популярнейшие туристические страны, такие как Таиланд или ОАЭ. Или, например, в Саудовскую Аравию. Никакого дискомфорта ни у кого она в современном мире не вызывает», – напоминают в «Интуристе».

Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, объяснял, что такие меры продиктованы требованиями безопасности.

Поэтому рынок, в том числе и зарубежные партнеры, реагирует на них с пониманием.

Соглашается с коллегой и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отмечая, что в большей степени на комфорте процесса пересечения границы иностранцами сказывается не быстрая процедура сдачи биометрии, а проведение дополнительных проверок, которые могут занимать до 4 часов.

Также загрузка пунктов пропуска будет зависеть от того, сколько кабинок открыто и откуда прибыл рейс.

Например, на рейсах из Китая процент иностранцев выше, чем на рейсах из ОАЭ. Время ожидания в периоды пиковой загрузки погранпунктов может увеличиться на 30 минут, считают в Space Travel.

Гораздо большее влияние на въездной турпоток, как ранее объяснили туроператоры, могут иметь изменения правил получения визы в Россию, - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU