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15 ноября
Минэкономразвития: Российские горнолыжные курорты в этом году посетили 22 млн туристов
Лучшим горнолыжным курортом России в этом году признан комплекс «Эльбрус»
Турпоток на горнолыжные курорты России в зимнем сезоне 2024 вырос на 10%, в этой сфере идет быстрый рост предложения, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«В прошлом году мы выросли на четверть, и в этом году, по нашим оценкам, мы выросли еще на 10%. И цифра в прошлом году 20 миллионов, в этом году 22 миллиона. Я подчеркну, что это только зимний сезон, чтобы мы понимали, какой объем уже услуг показывает отрасль именно горнолыжная”, - сказал он на церемонии награждения победителей премии “Горы России”, - сообщает «Интерфакс».
В этом году мы ждем запуска курорта Мамисон в Северной Осетии, который Кавказ.РФ реализует”, - добавил министр.
а последние пять лет число классифицированных трасс выросло в пять раз, но пока по статистике не больше трети прошли классификации, поэтому я думаю, что эта цифра дальше будет расти”, - пояснил г-н Решетников.
"Это большой кредит доверия нашей команде в преддверии юбилейного, 55-го сезона на Эльбрусе. Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов", - приводит пресс-служба слова гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова на церемонии награждения.
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