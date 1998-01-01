Минэкономразвития: Российские горнолыжные курорты в этом году посетили 22 млн туристов

Турпоток на горнолыжные курорты России в зимнем сезоне 2024 вырос на 10%, в этой сфере идет быстрый рост предложения, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В прошлом году мы выросли на четверть, и в этом году, по нашим оценкам, мы выросли еще на 10%. И цифра в прошлом году 20 миллионов, в этом году 22 миллиона. Я подчеркну, что это только зимний сезон, чтобы мы понимали, какой объем уже услуг показывает отрасль именно горнолыжная”, - сказал он на церемонии награждения победителей премии “Горы России”, - сообщает «Интерфакс».



“При этом такой рост спроса из года в год, на это идет рост предложения, находятся новые возможности, новые мощности. В прошлом сезоне у нас открылись новые горнолыжные курорты в Пермском крае, Самарской области, Тверской области, Хабаровском крае.

В этом году мы ждем запуска курорта Мамисон в Северной Осетии, который Кавказ.РФ реализует”, - добавил министр.



По его словам, расширяются и реконструируются уже действующие курорты. В 2024 году в программу льготного кредитования были добавлены новые инфраструктурные проекты, такие, как тематические парки, детские парки и горнолыжные трассы.



“Благодаря этому у нас сейчас по программе льготного кредитования семь горнолыжных курортов модернизируются и два будут построены новые: это “Три вулкана” на Камчатке и ”Рай-Из” в Ямало-Ненецком автономном округе. Строим и классифицируем также трассы. З

а последние пять лет число классифицированных трасс выросло в пять раз, но пока по статистике не больше трети прошли классификации, поэтому я думаю, что эта цифра дальше будет расти”, - пояснил г-н Решетников.



Он добавил, что крупные курорты, как правило, имеют статус ОЭЗ, и в них строится инженерная дорожная инфраструктура для последующего создания отелей и точек притяжения.



Победителем главной номинации национальной премии "Горы России" в этом году признан горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщает в свою очередь пресс-служба корпорации Кавказ.РФ.

"Это большой кредит доверия нашей команде в преддверии юбилейного, 55-го сезона на Эльбрусе. Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов", - приводит пресс-служба слова гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова на церемонии награждения.



В этом году заявки на участие в национальной премии "Горы России" подали 379 объектов горного отдыха, в том числе курорты, отели и глэмпинги из восьми федеральных округов, говорится в сообщении.



Национальная премия "Горы России" проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".