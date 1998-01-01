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15 ноября
Круизному туризму нужны новые причалы, недорогое топливо и невозвратные тарифы
Эксперты рассказали об острых проблемах, мешающих развитию круизов по рекам России
Спрос на круизы по рекам России быстро растет, но увеличение числа маршрутов и расширение их географии упираются в нехватку причалов по всей стране, кадровый голод и непредсказуемость цен на топливо, сообщают сегодня «Интерфакс» и пресс-служба РСТ.
«В круизном отдыхе традиционно высокий процент повторных клиентов. Из четырех пассажиров после первого круиза трое всегда возвращаются на наши теплоходы.
Есть те, кто совершает круизы несколько раз в год, есть те, кто делает это уже 20 лет. Поэтому круизные компании постоянно обновляют программы, разрабатывают новые маршруты. Все это делать непросто из-за слабого развития причальной инфраструктуры. Проблема есть на всех реках, но особенно остро она стоит в Сибири», - рассказал гендиректор компании "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов.
Но дальнейшее развитие сильно сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры, в этом плане с советских времен мало что изменилось", - сказал исполнительный директор Владимир Чижов.
А по закону о защите прав потребителей мы не имеем права вносить изменения в цену уже проданной путевки. Отсюда большие финансовые потери", - подчеркивает эксперт.
Более того, в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта, пассажир может до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет в порядке, установленном правилами перевозок, и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути.
Между тем, для круизных компаний это серьезная расходная статья, и они вынуждены их закладывать в тарифы. Соответственно введение невозвратных тарифов позволит снизить цены.
Фото предоставлено турооператором "Созвездие"
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