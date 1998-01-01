Круизному туризму нужны новые причалы, недорогое топливо и невозвратные тарифы

Спрос на круизы по рекам России быстро растет, но увеличение числа маршрутов и расширение их географии упираются в нехватку причалов по всей стране, кадровый голод и непредсказуемость цен на топливо, сообщают сегодня «Интерфакс» и пресс-служба РСТ.

«В круизном отдыхе традиционно высокий процент повторных клиентов. Из четырех пассажиров после первого круиза трое всегда возвращаются на наши теплоходы.

Есть те, кто совершает круизы несколько раз в год, есть те, кто делает это уже 20 лет. Поэтому круизные компании постоянно обновляют программы, разрабатывают новые маршруты. Все это делать непросто из-за слабого развития причальной инфраструктуры. Проблема есть на всех реках, но особенно остро она стоит в Сибири», - рассказал гендиректор компании "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов.



Он отметил, что спрос на круизы растет в среднем по рынку на 15% ежегодно, что объясняется комплексным характером этого вида отдыха, а также большей осведомленностью туристов о его возможностях, повышением комфортабельности судов.



Аналогичного мнения придерживаются и в компании "Донинтурфлот".

"Мы наращиваем поток, по итогам 2024 года у нас 40 тыс. перевезенных туристов. Учитывая, что мы лишь недавно переориентировались на внутренний рынок, это неплохой результат.

Но дальнейшее развитие сильно сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры, в этом плане с советских времен мало что изменилось", - сказал исполнительный директор Владимир Чижов.



По словам заместителя директора компании "Мостурфлот" Светланы Гончаровой, среди серьезных затратных составляющих у круизных операторов – рост стоимости топлива, который совершенно непредсказуем.

"Правда, в этом году нам повезло, цена не менялась, но, например, в 2023 она подскочила на 40% прямо перед навигацией, когда значительную часть круизов мы уже продали.

А по закону о защите прав потребителей мы не имеем права вносить изменения в цену уже проданной путевки. Отсюда большие финансовые потери", - подчеркивает эксперт.



Как считает руководитель экспертного совета РСТ Николай Литаренко, эту проблему могло бы решить введение невозвратных тарифов для круизов. Соответствующее письмо отраслевой союз направил главе Минэкономразвития в конце прошлого года.



Эксперт пояснил, что сейчас, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат.

Более того, в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта, пассажир может до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет в порядке, установленном правилами перевозок, и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути.



При этом доказать размер фактически понесенных затрат в рамках действующего законодательства непросто: суды отказываются учитывать расходы на топливо, мореходность судна, покраску и др., не усматривая причинно-следственной связи между отказом туриста от круиза и возникновением убытков в виде пустующих кают на речных судах.

Между тем, для круизных компаний это серьезная расходная статья, и они вынуждены их закладывать в тарифы. Соответственно введение невозвратных тарифов позволит снизить цены.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено турооператором "Созвездие"

