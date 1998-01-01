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15 ноября
«Яндекс Путешествия»: На новогодние праздники вырос спрос на отдых в Кировской области и на Кавказе
Интернет-ресурс проанализировал новогодние бронировангия на период с 28 декабря по 12 января
«Яндекс Путешествий» выяснили, отели каких регионов и стран выбрали россияне, чтобы провести новогодние каникулы. Для этого в компании изучили данные по бронированиям за период с 28 декабря 2024 по 12 января 2025 года.
В этом году, как и в прошлом, россияне вновь предпочли путешествовать по родной стране на новогодних праздниках. Данные сервиса показывают, что подавляющее большинство пользователей забронировали отели и апартаменты внутри России, подтверждая тренд на внутренний туризм.
Некоторая часть россиян все же решила встретить Новый Год за границей. Топ зарубежных направлений возглавили Беларусь, Таиланд и Абхазия. При этом средняя цена за ночь в белорусский отелях составила 11 700 ₽, в Таиланде — 18 900 ₽, а в Абхазии — 8 000 ₽.
В среднем на новогодних праздниках пользователи останавливаются в зарубежных отелях на срок от 3 до 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня.
В этом году спрос на новогодние поездки на Юг России по сравнению с прошлым годом вырос в среднем на 82%. Так, спрос на поездки в Южный Федеральный округ вырос на 79%, а в Северо-Кавказский округ на 95%.
Самыми быстрорастущими регионами, куда в этом году вырос спрос на бронирования жилья стали:
Десятка самых быстрорастущих городов по росту интереса к поездкам в январские праздники выглядит так:
В среднем пользователи сервиса бронируют отели по России за 99 дней до новогодних каникул. Из популярных российских направлений раньше всего планировали поездки в Кировск и Шерегеш — за 125 дней, в Териберку — за 124 дня и в Архыз — 120 дней.
/TOURBUS.RU
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