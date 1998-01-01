Новости «Яндекс Путешествия»: На новогодние праздники вырос спрос на отдых в Кировской области и на Кавказе Интернет-ресурс проанализировал новогодние бронировангия на период с 28 декабря по 12 января

«Яндекс Путешествий» выяснили, отели каких регионов и стран выбрали россияне, чтобы провести новогодние каникулы. Для этого в компании изучили данные по бронированиям за период с 28 декабря 2024 по 12 января 2025 года. В этом году, как и в прошлом, россияне вновь предпочли путешествовать по родной стране на новогодних праздниках. Данные сервиса показывают, что подавляющее большинство пользователей забронировали отели и апартаменты внутри России, подтверждая тренд на внутренний туризм. Некоторая часть россиян все же решила встретить Новый Год за границей. Топ зарубежных направлений возглавили Беларусь, Таиланд и Абхазия. При этом средняя цена за ночь в белорусский отелях составила 11 700 ₽, в Таиланде — 18 900 ₽, а в Абхазии — 8 000 ₽. В среднем на новогодних праздниках пользователи останавливаются в зарубежных отелях на срок от 3 до 7 дней, а в российских — примерно на 3 дня. В этом году спрос на новогодние поездки на Юг России по сравнению с прошлым годом вырос в среднем на 82%. Так, спрос на поездки в Южный Федеральный округ вырос на 79%, а в Северо-Кавказский округ на 95%. Самыми быстрорастущими регионами, куда в этом году вырос спрос на бронирования жилья стали: Кировская область. За год интерес к бронированиям объектов размещения вырос на 204%. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах в октябре этого года составляет 6 800 ₽. Кабардино-Балкарская Республика — на 174% больше; средняя цена за ночь — 10 600 ₽. Республика Алтай — на 165% больше; средняя цена за ночь — 12 600 ₽. Республика Адыгея — на 149% больше; средняя цена за ночь — 12 300 ₽. Карачаево-Черкесская Республика — на 132% больше; средняя цена за ночь — 17 800 ₽. Республика Карелия — на 131% больше; средняя цена за ночь — 12 600 ₽. Новгородская область — на 119% больше; средняя цена за ночь — 9 500 ₽. Вологодская область — на 115% больше; средняя цена за ночь — 6 600 ₽. Ростовская область — на 106% больше; средняя цена за ночь — 5 800 ₽. Калужская область — на 90% больше; средняя цена за ночь — 10 800 ₽. Десятка самых быстрорастущих городов по росту интереса к поездкам в январские праздники выглядит так: Каменномостский (Адыгея) — интерес к локации вырос на 354% (средняя стоимость ночи в отеле на новогодних праздниках 8 600 ₽). Домбай — на 242% больше; средняя цена за ночь — 15 400 ₽. Сортавала — на 239% больше; средняя цена за ночь — 11 900 ₽. Киров — на 196% больше; средняя цена за ночь — 6 700 ₽. Муром — на 164% больше; средняя цена за ночь — 7 600 ₽. Терскол — на 157% больше; средняя цена за ночь — 10 600 ₽. Геленджик — на 142% больше; средняя цена за ночь — 10 200 ₽. Выборг — на 125% больше; средняя цена за ночь — 8 500 ₽. Вологда — на 121% больше; средняя цена за ночь — 6 300 ₽. Великий Новгород — на 113% больше; средняя цена за ночь — 9 200 ₽. В среднем пользователи сервиса бронируют отели по России за 99 дней до новогодних каникул. Из популярных российских направлений раньше всего планировали поездки в Кировск и Шерегеш — за 125 дней, в Териберку — за 124 дня и в Архыз — 120 дней. /TOURBUS.RU

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