Новости Минэкономразвития РФ: Стандарт China Friendly станет государственным Стандарт предполагает наличие информации на китайском языке, доступность оперативного перевода, профильную подготовку персонала, адаптацию услуг

В Минэкономразвития ожидают, что российский стандарт оказания услуг китайским туристам отелями и другими объектами инфраструктуры China Friendly получит статус государственного, а регионы смогут договориться с уполномоченными органами Китая об аккредитации своих объектов по китайским стандартам, сообщил cегодня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев, которого цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что взаимный турпоток между РФ и Китаем быстро растет.

"Уже за первые шесть месяцев года мы достигли значения за весь прошлый год. Это более 1,2 млн, соответственно, поездок. Стабильно работает механизм безвизовых групповых туристических обменов. За прошедший период 2024 года совершено более 1 млн поездок в составе организованных туристических групп. И российские туристы преимущественно посещают сейчас северные провинции Китая – Пекин, Шанхай. Китайские туристы – Дальний Восток, Москву, Санкт-Петербург и, конечно, Казань", - расссказал он на бизнес-форуме "РОСТКИ" в Казани.



По словам Кондратьева, Китай стал лидером по количеству оформленных электронных виз в Россию – порядка 270 тысяч заявлений было одобрено в этом году.

"На фоне такого роста мы, конечно, сейчас большое внимание уделяем созданию комфортной среды для отдыха туристов из Китая: повышаем доступность безналичной оплаты товаров и услуг, в частности, стараемся поддерживать работу систем Alipay, UnionPay. Многие сети, отели тоже самостоятельно внедряют QR-коды для того, чтобы китайские туристы могли комфортно оплатить свое проживание, гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам China Friendly и Muslim Friendly", - добавил он.



Как пояснил представитель Минэкономразвития, стандарт Muslim Friendly также важен для развития туризма из Китая, так как в стране проживает более 20 млн мусульман, и они являются потенциальными туристами в Россию.



"Мы ожидаем, что стандарт China Friendly получит статус государственного. Эта инициатива закреплена планом национальной стандартизации на будущий год. Стандарт предполагает наличие информации на китайском языке, доступность оперативного перевода, профильную подготовку персонала, адаптацию услуг и продуктов, решение других задач, которые делают пребывание туристов более комфортным. Что касается стандарта Muslim Friendly, сейчас много стран мусульманских все больше интересуются регионами РФ, прежде всего как раз Татарстаном, и тут важно региону устанавливать прямые связи с аккредитационными ведомствами, соответственно, Китая и других стран для того, чтобы получать не только российскую аккредитацию, но чтобы аккредитаторы и верификаторы Китая и, соответственно, мусульманских стран, заходили в Россию и аккредитовывали те или иные объекты размещения и в целом услуги", - подчеркнул г-н Кондратьев.

По данным Погранслужбы ФСБ, Китай стал лидером въездного турпотока в Россию в январе-сентябре 2024 года – оттуда приехали 731,9 тыс. путешественников. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. /TOURBUS.RU



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