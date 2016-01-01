|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 ноября
Минэкономразвития РФ: Стандарт China Friendly станет государственным
Стандарт предполагает наличие информации на китайском языке, доступность оперативного перевода, профильную подготовку персонала, адаптацию услуг
В Минэкономразвития ожидают, что российский стандарт оказания услуг китайским туристам отелями и другими объектами инфраструктуры China Friendly получит статус государственного, а регионы смогут договориться с уполномоченными органами Китая об аккредитации своих объектов по китайским стандартам, сообщил cегодня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев, которого цитирует «Интерфакс».
Он напомнил, что взаимный турпоток между РФ и Китаем быстро растет.
За прошедший период 2024 года совершено более 1 млн поездок в составе организованных туристических групп. И российские туристы преимущественно посещают сейчас северные провинции Китая – Пекин, Шанхай. Китайские туристы – Дальний Восток, Москву, Санкт-Петербург и, конечно, Казань", - расссказал он на бизнес-форуме "РОСТКИ" в Казани.
Многие сети, отели тоже самостоятельно внедряют QR-коды для того, чтобы китайские туристы могли комфортно оплатить свое проживание, гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам China Friendly и Muslim Friendly", - добавил он.
Как пояснил представитель Минэкономразвития, стандарт Muslim Friendly также важен для развития туризма из Китая, так как в стране проживает более 20 млн мусульман, и они являются потенциальными туристами в Россию.
Что касается стандарта Muslim Friendly, сейчас много стран мусульманских все больше интересуются регионами РФ, прежде всего как раз Татарстаном, и тут важно региону устанавливать прямые связи с аккредитационными ведомствами, соответственно, Китая и других стран для того, чтобы получать не только российскую аккредитацию, но чтобы аккредитаторы и верификаторы Китая и, соответственно, мусульманских стран, заходили в Россию и аккредитовывали те или иные объекты размещения и в целом услуги", - подчеркнул г-н Кондратьев.
По данным Погранслужбы ФСБ, Китай стал лидером въездного турпотока в Россию в январе-сентябре 2024 года – оттуда приехали 731,9 тыс. путешественников.
Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72