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14 ноября
Минтранс изменит правила допуска авиакомпаний на международные рейсы

Из перечня требований к перевозчикам будут исключены уровень сервиса и наличие международного сертификата безопасности


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Как сообщает сегодня АТОР, Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты». Сейчас документ проходит публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

 

В первую очередь изменения направлены на то, чтобы исключить из процесса бумажные носители. Теперь, если документ вступит в силу, заявления на получение допуска на международные рейсы можно будет подавать через «Госуслуги».

В целом смысл происходящего для перевозчиков, а, соответственно, и для пассажиров не изменится.

 

При возникновении спорной ситуации, кому дать допуски на международные маршруты с ограниченной по межправительственным соглашениям частотой выполняемых рейсов, авиакомпании по-прежнему будут оценивать по ряду критериев:

  • использование современных воздушных судов, произведенных на территории Российской Федерации после 1 января 2009 года (уточнения относительно года в предыдущей версии, кстати, не было)

  • доля внутренних перевозок

  • пунктуальность авиакомпании

  • процент занятости кресел (с которым в целом у крупных российских компаний нет проблем в связи с дефицитом флота)

  • процент использования ранее выданных допусков

  • финансовая устойчивость

  • количество нарушений требований по подготовке и выполнению полетов, эксплуатации самолетов и использованию воздушного пространства

При этом отмечают в АТОР, по в сравнении с действующей версией ФАП есть несколько нюансов.

Так например, из перечня критериев оценки исключен «уровень сервиса».

Также регулятор более не будет учитывать факт наличия у перевозчика международного сертификата IATA по аудиту эксплуатационной безопасности полетов (IOSA).

Второй пункт эксперты назвали логичным. «Получение сертификата IOSA для российских авиакомпаний более не актуально», – отметил исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

 

Третий пункт, который также пропал из перечня критериев для сравнения перевозчиков – это процент рейсов, выполненных внутри Дальневосточного федерального округа.

Но это также не должно иметь влияния на экономику авиационной отрасли и/или возможности пассажиров, поскольку там давно и успешно работает «собственная» авиакомпания «Аврора».

Планируется, что изменения вступят в силу с марта 2025 года.

/TOURBUS.RU


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