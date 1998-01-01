|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 ноября
Минтранс изменит правила допуска авиакомпаний на международные рейсы
Из перечня требований к перевозчикам будут исключены уровень сервиса и наличие международного сертификата безопасности
Как сообщает сегодня АТОР, Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты». Сейчас документ проходит публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.
В первую очередь изменения направлены на то, чтобы исключить из процесса бумажные носители. Теперь, если документ вступит в силу, заявления на получение допуска на международные рейсы можно будет подавать через «Госуслуги».
В целом смысл происходящего для перевозчиков, а, соответственно, и для пассажиров не изменится.
При возникновении спорной ситуации, кому дать допуски на международные маршруты с ограниченной по межправительственным соглашениям частотой выполняемых рейсов, авиакомпании по-прежнему будут оценивать по ряду критериев:
При этом отмечают в АТОР, по в сравнении с действующей версией ФАП есть несколько нюансов.
Так например, из перечня критериев оценки исключен «уровень сервиса».
Также регулятор более не будет учитывать факт наличия у перевозчика международного сертификата IATA по аудиту эксплуатационной безопасности полетов (IOSA).
Второй пункт эксперты назвали логичным. «Получение сертификата IOSA для российских авиакомпаний более не актуально», – отметил исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Третий пункт, который также пропал из перечня критериев для сравнения перевозчиков – это процент рейсов, выполненных внутри Дальневосточного федерального округа.
Но это также не должно иметь влияния на экономику авиационной отрасли и/или возможности пассажиров, поскольку там давно и успешно работает «собственная» авиакомпания «Аврора».
Планируется, что изменения вступят в силу с марта 2025 года.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72