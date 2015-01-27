Эксперты: Спрос на прямые рейсы в Иорданию пока что скромный

С 15 октября авиакомпания Royal Jordanian возобновила регулярные полеты между Москвой и Амманом после четырехлетнего перерыва. Туроператоры говорят о скромном спросе, но ждут оживления в начале следующего года, - cообщили сегодня эксперты РСТ.

Как сообщил коммерческий директор авиакомпании Royal Jordanian Карим Маклуф на конференции в Москве, частота рейсов до конца года может быть увеличена с двух до четырех в неделю. Туроператоры также считают направление перспективным.

Как пояснила директор по продажам компании «Арт-Тур» Анна Григорян, Иордания – страна с очень хорошим сочетанием цены и качества и большой экскурсионной составляющей.

«Это сейчас одно из наиболее выгодных ближневосточных направлений.

В ноябре пакеты на базе рейсов Royal Jordanian, включающие неделю в отеле 5* на Мертвом море с завтраками, обойдутся от $1840 на двоих. Аналогичный отдых в Катаре, Омане или ОАЭ стоит минимум втрое дороже», – рассказала она.

По ее словам, заявки идут, в основном, на ближайшие даты. «Но Новый год пока востребован слабо, хотя Иордания предлагает очень конкурентные цены. Стоимость семи дней на человека в отеле 5* и перелетом на Новый год – от 119 тыс. рублей. Правда, и по многим другим зарубежным направлениям мы видим пока спрос на новогодние каникулы более слабый, чем в то же время год назад.

В целом, спрос на Иорданию после открытия прямого рейса вполне соответствует нашим ожиданиям, но бума нет. Авиабилеты есть на все даты по весьма доступным тарифам», – заметила она.

Возможно, как полагает эксперт, это связано с географическим положением Иордании, граничащей Израилем: «Она ближе других стран расположена к Израилю, и туристов останавливают соображения безопасности».

С коллегой согласна руководитель направления компании «Ванд» Татьяна Маркова. «У нас есть заявки на групповые экскурсионные туры на начало января, были группы в сентябре, но в целом Иордания сейчас продается, как ни странно, слабее, чем до появления прямых рейсов. Звонков довольно много, и, похоже, смущает людей именно близость страны к месту конфликта.

Например, Иран востребован больше, несмотря на, прямо скажем, не самую оптимистическую информацию об их обмене ударами с Израилем. Возможно, именно потому, что он находится дальше», – пояснила она.

Правда, по ее словам, дело может быть не только в безопасности, но и в ценах: «Даже с недорогим перелетом Иордания остается недешевой, особенно экскурсионные туры, которые мы как раз в основном и предлагаем. Мы не ищем отели 5*, нам нужны 3-4*, но и в них непросто получить хорошие цены. Мне кажется, страна не страдает от отсутствия иностранных туристов, места найти непросто, многие отели - «на стопе».

С другой стороны, по словам экспертов, Иордания никогда не была особо

востребованным направлением на российском рынке.

«Иордании всегда недоставало рекламы и продвижения на российском рынке, поэтому спрос на нее формировался довольно сложно. Сейчас, после довольно длительного отсутствия прямых рейсов, россиянам надо еще привыкнуть к тому, что в страну снова есть пакетные туры. Думаю, спрос постепенно раскачается. Мы ждем всплеска уже после Нового года, тем более что Royal Jordanian выполняет рейсы на хороших самолетах Airbus A320 с прекрасным сервисом, знаю это на личном опыте», – заметила г-жа Маркина.

Арабо-израильский конфликт уже отразился на въездном туризме Иордании. По данным Министерства туризма и древностей Иордании, за первые восемь месяцев 2024 года число туристов из европейских стран сократилось на 26,7%, так как многие перевозчики – Wizz Air, Edelweiss Air, EasyJet, Ryanair – в 2024 году сняли рейсы в Акабу и Амман.

В сезоне 2024 были также отменены 49 международных круизов. Как следствие, поток из США упал почти на 50%.

С января по май 2024 года Иордания приняла 7 052 туриста из России, что вдвое (на 52,6%) меньше, чем в те же месяцы прошлого года.

В прошлом году здесь побывало 24 тыс. россиян, на 50% больше, чем в 2022.

/TOURBUS.RU