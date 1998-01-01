C 1 декабря иностранцы, прилетающие в Москву, будут сдавать биометрию

В России с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года проведут эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, - сообщает «Интерфакс»



“В период с 00:00 минут 1 декабря 2024 г. до 23:59 30 июня 2026 года систему апробируют в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также на автомобильном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область)”, говорится в постановлении.



В период с 00:00 30 июня 2025 г. до 23:59 30 июня 2026 г. эксперимент проведут во всех пунктах пропуска.

При прохождении пограничного контроля в период проведения эксперимента будет осуществляться сбор биометрических персональных данных (фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека).

В постановлении отмечается, что эксперимент по сдаче биометрических данных не коснется граждан Белоруссии.



Сдавать биометрические данные не придется сотрудникам дипломатических представительств и работникам консульских учреждений в РФ, а также членам их семей, должностным лицам международных организаций (представительств международных организаций), заключивших соглашения с правительством России об условиях пребывания на территории страны, и членам их семей, а также должностным лицам международных организаций, въезжающих или выезжающих в/из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей.



Среди исключений - иностранные граждане с национальными паспортами при наличии в них дипломатической или служебной визы, иностранные лица без гражданства, не достигшие шестилетнего возраста.



"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить публикацию информационно-справочных материалов в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с разъяснениями положении настоящего постановления на английском, арабском, испанском, казахском, киргизском, китайском, русском, таджикском, узбекском и французском языках", - добавили в правительстве.



"Органами государственной власти, уполномоченными на проведение эксперимента, являются министерство внутренних дел Российской Федерации, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерство иностранных дел Российской Федерации, министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство воздушного транспорта, а также правительство Москвы", - говорится в документе.



"Организациями, участвующими в проведении эксперимента, являются государственное бюджетное учреждение города Москвы "Многофункциональный миграционный центр" и оператор государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", - добавили в правительстве.



Иностранный гражданин или лицо без гражданства, планирующие въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, должны пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации с использованием мобильного приложения единого портала, предоставить свои фотографии и биометрические персональные данные.

/TOURBUS.RU