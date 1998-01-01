Новости Госдума поддержала законопроект о штрафах для гидов без аттестации Штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц

Вчера Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за оказание услуг без привлечения аттестационного инструктора-проводника, а также за отсутствие аттестации у инструктора-проводника. Согласно законопроекту, штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Также предусмотрена возможность более строгого наказания за повторное нарушение. Штраф будет составлять для физических лиц - до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Также предусмотрена административная ответственность за выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС. Ранее зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко сообщала, что решения о наказании за нарушения, совершенные впервые, будут принимать власти, которые контролируют туристическую деятельность. Повторное нарушение повлечет за собой обращение в суд.



Согласно действующему закону "Об основах туристической деятельности в РФ", для получения статуса экскурсовода нужно получить аккредитацию, а перед прохождением опасного маршрута и по его завершении уведомлять территориальный орган МЧС. При этом за нарушение данных требований ответственность не установлена.



Как мы сообщали ранее, минувшим летом Госдума приняла законопроект, регулирующий деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также изменения в туристической деятельности. "Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года. То есть гидам и экскурсоводам, как ранее и инструкторам-проводникам, дается отсрочка для решения вопроса с прохождением аттестации", - пояснил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.



Он отметил, что понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик" будут изложены в новой редакции. Также вводится реестровая модель оказания услуг – все данные об экскурсоводах и гидах-переводчиках будут вноситься в единый федеральный реестр.



В марте 2024 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ, касающийся деятельности инструкторов-проводников. Принятый законопроект является логическим продолжением процесса усовершенствования правового регулирования в туризме. На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка