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14 ноября
Госдума поддержала законопроект о штрафах для гидов без аттестации
Штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц
Вчера Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за оказание услуг без привлечения аттестационного инструктора-проводника, а также за отсутствие аттестации у инструктора-проводника.
Согласно законопроекту, штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Также предусмотрена возможность более строгого наказания за повторное нарушение. Штраф будет составлять для физических лиц - до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.
Также предусмотрена административная ответственность за выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС.
Ранее зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко сообщала, что решения о наказании за нарушения, совершенные впервые, будут принимать власти, которые контролируют туристическую деятельность. Повторное нарушение повлечет за собой обращение в суд.
"Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года.
То есть гидам и экскурсоводам, как ранее и инструкторам-проводникам, дается отсрочка для решения вопроса с прохождением аттестации", - пояснил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.
На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098.
/TOURBUS.RU
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