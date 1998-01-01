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14 ноября
Госдума поддержала законопроект о штрафах для гидов без аттестации

Штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц


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Вчера Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за оказание услуг без привлечения аттестационного инструктора-проводника, а также за отсутствие аттестации у инструктора-проводника.

 

Согласно законопроекту, штрафы будут составлять до 40 тыс. рублей для физических лиц и до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Также предусмотрена возможность более строгого наказания за повторное нарушение. Штраф будет составлять для физических лиц - до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Также предусмотрена административная ответственность за выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС.

 

Ранее зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко сообщала, что решения о наказании за нарушения, совершенные впервые, будут принимать власти, которые контролируют туристическую деятельность. Повторное нарушение повлечет за собой обращение в суд.

Согласно действующему закону "Об основах туристической деятельности в РФ", для получения статуса экскурсовода нужно получить аккредитацию, а перед прохождением опасного маршрута и по его завершении уведомлять территориальный орган МЧС. При этом за нарушение данных требований ответственность не установлена.

Как мы сообщали ранее, минувшим летом Госдума приняла законопроект, регулирующий деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также изменения в туристической деятельности.

 

"Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года.

То есть гидам и экскурсоводам, как ранее и инструкторам-проводникам, дается отсрочка для решения вопроса с прохождением аттестации", - пояснил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик" будут изложены в новой редакции. Также вводится реестровая модель оказания услуг – все данные об экскурсоводах и гидах-переводчиках будут вноситься в единый федеральный реестр.

В марте 2024 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ, касающийся деятельности инструкторов-проводников. Принятый законопроект является логическим продолжением процесса усовершенствования правового регулирования в туризме.

На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098.

/TOURBUS.RU


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