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13 ноября
В Северной Осетии упразднили Комитет по туризму
Полномочия туротрасли передаются министерству экономического развития республики
Северная Осетия ликвидирует комитет по туризму, полномочия отрасли передаются министерству экономического развития республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона в телеграм-канале.
Северная Осетия рассчитывает принять больше туристов в предстоящий зимний период, чем годом ранее, в том числе за счет частичного запуска курорта "Мамисон", сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе комитета республики по туризму.
Глэмпинги в этих трех локациях смогут обеспечить комфортом любителей обособленного отдыха", - сообщили в пресс-службе.
Доходы от туризма в январе-сентябре 2024 года в Северной Осетии составили более 460 млн рублей, сообщил также ранее глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.
"Больше всего средств привлекла деятельность по предоставлению услуг общественного питания и размещения туристов", - сообщил г-н Меняйло.
По его словам, в 2023 году доходы от туризма превысили 472 млн рублей.
/TOURBUS.RU
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