В Северной Осетии упразднили Комитет по туризму

Северная Осетия ликвидирует комитет по туризму, полномочия отрасли передаются министерству экономического развития республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона в телеграм-канале.

"Мы рассчитываем, что изменение позволит эффективнее реализовывать мероприятия в рамках государственных программ и национальных проектов. Только за последние три года субъект получил более 1 млрд рублей на модернизацию туристической отрасли. Такую динамику важно продолжить", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Северной Осетии Бориса Джанаева.



Он также поручил Минэкономразвития республики оперативно провести все организационные процедуры.

В пресс-релизе отмечается, что на федеральном уровне функции в этой сфере также возложены на Минэкономразвития России.





Северная Осетия рассчитывает принять больше туристов в предстоящий зимний период, чем годом ранее, в том числе за счет частичного запуска курорта "Мамисон", сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе комитета республики по туризму.

"В зимний период турпоток зависит от снежности. В прошлом и этом году за три зимних месяца Северную Осетию поселило около 300 тысяч туристов. Конечно, в эту зиму мы ожидаем больше туристов за счет частичного запуска курорта "Мамисон", а также уже существующих курортов в Цее и Горной Дигории", - сказал собеседник агентства.



Он отметил, что, как ожидается, всего за текущий год республику посетят около 1,5 млн туристов.

"Туристический поток в Северную Осетию уже за первые полгода достиг миллиона. К концу года мы ожидаем цифру в полтора миллиона, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мы увеличиваем номерной фонд.

Глэмпинги в этих трех локациях смогут обеспечить комфортом любителей обособленного отдыха", - сообщили в пресс-службе.





Доходы от туризма в январе-сентябре 2024 года в Северной Осетии составили более 460 млн рублей, сообщил также ранее глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

"Больше всего средств привлекла деятельность по предоставлению услуг общественного питания и размещения туристов", - сообщил г-н Меняйло.

По его словам, в 2023 году доходы от туризма превысили 472 млн рублей.

/TOURBUS.RU



