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13 ноября
"Аэрофлот" вновь выбрал "Библио-Глобус" для перевозок туристов
Всего с 1 декабря 2024 года по 25 марта 2028 года планируется продать оператору 12,48 млн кресел
"Аэрофлот" подвел итоги конкурса на заключение нового трехлетнего договора на перевозки пассажиров в составе туристического продукта, победителем оказался действующий контрагент компании - "Библио-Глобус", говорится в материалах закупки, с которыми сегодня ознакомился «Интерфакс».
В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Всего с 1 декабря 2024 года по 25 марта 2028 года планируется продать 12,48 млн кресел, 75% из них - на международных направлениях.
Всего предполагалось перевезти около 9 млн туристов. На конец октября этого года контракт был реализован более чем на 70%, поясняли в компании необходимость заключения нового договора.
Ранее сообщалось, что туроператор "Библио Глобус" с декабря 2024 года отправил только на китайский Хайнань около 74 тыс. российских туристов.
Об этом рассказала в прошлом месяце замгенерального директора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.
"Сейчас мы наблюдаем восстановление доковидного спроса на этом направлении. Во многом повышенный интерес обусловлен расширением прямого авиасообщения.
В декабре 2023 года возобновилось авиасообщение между Москвой и южной столицы острова Саньей, а сегодня туры с прямым перелетом доступны не только жителям Москвы, но и Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока", - рассказала она "Интерфаксу".
В 2025 году планируем увеличить этот объем на 25% - до более чем 100 тыс. человек. Представители турбизнеса острова видят большой потенциал российского рынка и прикладывают максимум усилий, чтобы не просто восстановить доковидный турпоток россиян, но и увеличить его", - добавила она.
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