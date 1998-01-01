"Аэрофлот" вновь выбрал "Библио-Глобус" для перевозок туристов

Всего с 1 декабря 2024 года по 25 марта 2028 года планируется продать оператору 12,48 млн кресел

"Аэрофлот" подвел итоги конкурса на заключение нового трехлетнего договора на перевозки пассажиров в составе туристического продукта, победителем оказался действующий контрагент компании - "Библио-Глобус", говорится в материалах закупки, с которыми сегодня ознакомился «Интерфакс».

В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Всего с 1 декабря 2024 года по 25 марта 2028 года планируется продать 12,48 млн кресел, 75% из них - на международных направлениях.

Начальная минимальная стоимость блоков мест на зарубежных линиях была оценена в закупочной документации в 866 млн у.е. в год, на внутренних - в 7,14 млрд руб.



Действующий контракт с "Библио-Глобусом" "Аэрофлот" заключил на три года в марте 2023 года. Анонсировалось, что полетная программа будет включать 60 направлений - 33 международных и 27 внутренних.

Всего предполагалось перевезти около 9 млн туристов. На конец октября этого года контракт был реализован более чем на 70%, поясняли в компании необходимость заключения нового договора.



Всего в 2024 году группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") планирует перевезти 55 млн человек против 47,3 млн годом ранее. Задача следующего года - "как минимум сохранить текущий уровень" перевозок, говорил ранее глава компании Сергей Александровский.

"Библио-глобус" контролируется АО "Международный аэропорт "Шереметьево" - оператором одноименного аэропорта, базового для авиакомпаний группы "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что туроператор "Библио Глобус" с декабря 2024 года отправил только на китайский Хайнань около 74 тыс. российских туристов.

Об этом рассказала в прошлом месяце замгенерального директора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.

"Сейчас мы наблюдаем восстановление доковидного спроса на этом направлении. Во многом повышенный интерес обусловлен расширением прямого авиасообщения.

В декабре 2023 года возобновилось авиасообщение между Москвой и южной столицы острова Саньей, а сегодня туры с прямым перелетом доступны не только жителям Москвы, но и Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока", - рассказала она "Интерфаксу".



"С момента запуска прямых рейсов "Аэрофлота" в декабре 2023 года мы отправили на Хайнань около 74 тыс. туристов.

В 2025 году планируем увеличить этот объем на 25% - до более чем 100 тыс. человек. Представители турбизнеса острова видят большой потенциал российского рынка и прикладывают максимум усилий, чтобы не просто восстановить доковидный турпоток россиян, но и увеличить его", - добавила она.

/TOURBUS.RU