|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 ноября
Эксперты: В популярных отелях Москвы уже нет мест на новогодние праздники
При этом стоимость ноаогодних туров в Москву выросла в этом сезоне на 10-12%
Спрос на отдых в Москве на новогодние каникулы такой же высокий, как и в прошлом году, а в популярных отелях практически не осталось мест, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Текущие продажи новогодних праздников идут в рамках прошлогодних показателей: спрос такой же высокий. В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. еста разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3-4*, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание", - рассказала генеральный директор туркомпании "Виадук-тур" Лариса Федорова.
Конечно, хорошо бы отработать каникулы по прежним ценам, но рассчитывать на это не приходится", - подчеркнула эксперт.
Как обычно, пик продаж ожидается в начале декабря.
По срокам чаще всего спрашивают программы на 4-5 дней", - уточнила г-жа Измайлова.
Загрузка гостиниц в центре города 3, 4 и 5 января составляла 90-100%, - напоминает РСТ.
/TOURBUS.RU
Фото: Мостуризм
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72