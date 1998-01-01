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13 ноября
Эксперты: В популярных отелях Москвы уже нет мест на новогодние праздники

При этом стоимость ноаогодних туров в Москву выросла в этом сезоне на 10-12%


 

 

Спрос на отдых в Москве на новогодние каникулы такой же высокий, как и в прошлом году, а в популярных отелях практически не осталось мест, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

 

"Текущие продажи новогодних праздников идут в рамках прошлогодних показателей: спрос такой же высокий. В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. еста разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3-4*, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание", - рассказала генеральный директор туркомпании "Виадук-тур" Лариса Федорова.

По ее словам, собираются в столицу как индивидуальные туристы, так и в сборных группах, востребованы классические экскурсионные программы, к примеру, школьные группы обязательно с кремлевской елкой.

Г-жа Федорова также отметила, что стоимость туров выросла на 10-12% к прошлому году: подорожал транспорт, отели, питание.
"Музеи к концу годы обычно повышают расценки, прежде всего, Кремль и Третьяковская галерея. К примеру, входной билет в Кремль уже прибавил в цене 100 рублей, теперь вход стоит 900 рублей. Третьяковка пока молчит.

Конечно, хорошо бы отработать каникулы по прежним ценам, но рассчитывать на это не приходится", - подчеркнула эксперт.

По оценке руководителя российского отдела компании "Тари тур" Азы Измайловой, спрос в этом году превышает прошлогодний примерно на 20%.

Как обычно, ⁠пик продаж ожидается в начале декабря.
Эксперт добавила, что в этом году наблюдается повышенное внимание именно к самой дате Нового года, ⁠чаще бронируют заезды с 30 декабря.

"Уже видим ⁠дефицит номеров в отелях, особенно в "четверках". Традиционно спросом пользуются классические туры в столицу среднего ценового сегмента, в которые включены экскурсии в Кремль, Третьяковскую галерею и на ВДНХ.

По срокам чаще всего спрашивают программы на 4-5 дней", - уточнила г-жа Измайлова.

В новогодние праздники 2023-2024 года Москву посетили 4,3 млн туристов – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Загрузка гостиниц в центре города 3, 4 и 5 января составляла 90-100%, - напоминает РСТ.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Мостуризм


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