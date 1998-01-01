Турция — не только пляжи, но и лыжные склоны

В преддверии зимнего сезона в Москве прошел большой воркшоп с участием ведущих профессионалов турецкого туризма

11 ноября в центре Москвы, в отеле LOTTE состоялся воркшоп, организованный Агентством по продвижению и развитию туризма Турции в Москве.

Представители российской и турецкой туриндустрии обсудили ближайшие планы на зимний сезон, новые маршруты, а также расширение географии поездок.

Открывая мероприятие, посол Турции в России Танжу Бильгич отметил, что по итогам 2024 года Турция рассчитывает принять порядка 6,7 млн. российских туристов.

А в новом, 2025 году турпоток из России планируется «нарастить» на 6%, выйдя, по итогам, к цифре в 7,3 млн. Тем самым догнав и перегнав допандемийные показатели.

«Российские туристы знают и любят Турцию, но в основном, они выбирают раскрученные направления: Анталью, Муглу, Стамбул, Бодрум, - отметил посол. - Но в нашей стране есть множество интереснейших памятников истории и культуры, ряд из которых находится под охраной ЮНЕСКО.

И сегодня нам важно активно продвигать новые, для российского рынка, направления, с особым вниманием к культурному, гастрономическому и спортивному туризму.

Так, в программы отдыха будут активно включены трекинг, хайкинг, веломаршруты, а также эко - туры к природным и культурным достопримечательностям».

Заместитель генерального директора Агентства по продвижению и развитию туризма Турции Элиф Хисуноглу отдельно подчеркнула туристические возможности Эгейского региона, где развита инфрастктура: от сетевых отелей с системой «Всё включено», до пансионатов и бутик-отелей.

Среди зимних направлений на воркшопе были отмечены такие горнолыжные курорты, как Саракамыш, Карталкая и Картепе. Первый расположен на горе Чамурлу, на высоте 2 634 м над уровнем моря, в 55 км к юго-западу от города Карс.

Средняя глубина снежного покрова здесь составляет 1.5 м., а сезон радует любителей горнолыжного спорта с начала декабря по конец марта.

На курорте Карталкая работают пять отелей, общая вместимость которых составляет 1600 мест.

А Картепе, который находится в провинции Коджаэли, начитывает 4 горнолыжных подъёмника, 2 кресельных и 1 бугельный. Всего здесь 19 трасс, длина которых варьируется от 400 м до 3500м. Специалисты заметили, что сегодня Турция пересмотрела свою стратегию развития зимнего туризма и намерена продемонстрировать свой потенциал как центра для массового зимнего отдыха по всему миру.

/TOURBUS.RU