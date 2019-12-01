Новости Опрос: Отельеры готовы к введению турналога, «но не сейчас» Эксперты туристической отрасли Юга и Северного Кавказа прокомментировали перспективы введения в курортных регионах нового турналога

Эксперты туристической отрасли на Юге и Северном Кавказе по-разному восприняли возможность введения турналога в регионах. Большинство отельеров, опрос которых опубликовал "Интерфакс", выступают за введение туристического налога в регионах Юга и Северного Кавказа, убеждены, что это необходимая мера. Однако даже сторонники нового механизма считают его введение с 1 января преждевременным, поскольку на зимние праздники туристы бронировали номера заранее, до его утверждения в регионах ЮФО и СКФО.



"Туристический налог, я считаю, неплохая штука, если он идет на обустройство своей территории. В случае, если его будут вводить с нового года, то нужно учитывать, что на предстоящую зиму почти у всех номерной фонд продан. Некорректно будет вводить с января, потому, что люди об этом не были заранее предупреждены", - считает коммерческий директор отеля "Вертикаль SKI&SPA Resort" на курорте "Архыз" Сергей Остапенко.

По его словам, такие изменения нужно вводить за более длительный промежуток времени, чтобы гости были к этому готовы. "Допустим, на весну сейчас имеет смысл вводить, чтобы, когда откроются продажи, уже была заложена информация о туристическом налоге. Это поможет избежать недопонимания с клиентами", - подытожил эксперт. Эксперты из Крыма назвают введение налога в республике «бессмысленным», по крайней мере в настоящее время.

"Прежде, чем его вводить в Крыму, нужно довести до ума закон о гостевых домах: 70% гостевых домов принимают туристический поток. Финансовая нагрузка должна равномерно накладываться на все объекты размещения, будь то гостевой дом, который пока находится за рамками закона, будь то гостиница", - утверждает председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.



По словам руководителя представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентины Марнопольской, в текущей ситуации туристический налог как инструмент влияния на турпоток в республике "просто не имеет смысла". Эксперт отмечает, что турист в Крыму сейчас достаточно скромен в своих тратах на отдыхе, в связи с чем доход в бизнесе снижен. По ее мнению, вводить в этой ситуации дополнительную нагрузку на туриста - неправильно. С ними согласна и президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж: "Мы, отельеры, в целом не против такой практики, но с поправкой на ряд условий: в дестинации, где планируется ввод турналога уже должен быть сформирован понятный поток туристов, должна быть транспортная доступность в регион, должен отсутствовать запрет на проведение массовых мероприятий, должна стимулироваться деловая активность в регионе. Вот тогда и турналог будет к месту!" Эксперты также не пришли к общему мнению касаемо возможного роста стоимости проживания после введения нового налога: часть опрошенных считает, что оно не отразится на цене за номер, часть прогнозирует ее незначительное повышение в "чисто символическом" размере турналога. Средняя продолжительность отдыха на курортах Юга и Северного Кавказа составляет 5-7 дней. Таким образом, при "вшивании" налога в суточную стоимость номера туристу придется дополнительно заплатить минимум 500-700 рублей при условии, что размер турналога в 2025 году составит 1% от суточной стоимости проживания и минимум 100 рублей. Однако не все представители гостиничного бизнеса намерены менять свою ценовую политику. "Скорее всего введение налога не отразится на ценовой политике отеля. Если такой налог введут, то мы его будем брать отдельно и все. Никаких других изменений вводить нет необходимости", - считает руководитель туристического комплекса Naturotel в Кабардино-Балкарии Роман Валиков. По мнению большей части респондентов, введение турналога никак не отразится на спросе: поскольку новый механизм теперь будет действовать во многих регионах страны, турист привыкнет к этому и продолжит приезжать на отдых. Как отмечают эксперты, ранее существовавший в ряде регионов курортный сбор не пугал отдыхающих, а значит и новый налог не должен.

При этом некоторые отельеры все же опасаются снижения спроса на фоне конкуренции с другими туристическими регионами, в которых такой налог не введут, из-за возникновения дополнительной финансовой нагрузки на семейный бюджет туристов.

/TOURBUS.RU



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