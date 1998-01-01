Медтуризм: Искусственный интеллект и индивидуальный подход

В Северной столице прошел II Петербургский экспертный форум по медицинскому и оздоровительному туризму. Он объединил представителей медицинских учреждений, бизнес-сообщества и органов государственной власти и стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития медицинских услуг и их интеграции в туротрасль.

В его работе также приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Илья Баннов, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Алексей Терешин и депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга Дмитрий Дмитриев.

Мероприятие, организованное Агентством медицинского туризма, состоялось в рамках XII Петербургского международного форума здоровья.

Программа включала в себя несколько ключевых тематических сессий. Первая из них была посвящена демографии. Речь шла о том, как можно повысить рождаемость и обеспечить необходимые условия для здоровья матерей и детей.

На второй сессии обсуждалась инициатива «Родиться в Санкт Петербурге», направленная на повышение привлекательности нашего города для рождения и дальнейшего медицинского сопровождения детей. Спикеры отметили высокий уровень медицинских учреждений и доступ к передовым технологиям в области перинатальной медицины. Северная столица может стать точкой притяжения для будущих родителей из разных регионов России и других стран.

Темой третьей сессии стало применение искусственного интеллекта в медицинском туризме и репродуктивной медицине. Это позволяет повысить точность диагностики, оптимизировать лечение и персонализировать подход к пациентам.

Обсуждались конкретные примеры внедрения искусственного интеллекта в управление репродуктивными программами. Участники подчеркнули, что цифровизация и технологические инновации открывают новые перспективы для привлечения пациентов.

«Подход к каждому пациенту должен быть индивидуальным. На сегодняшний день у нас есть возможность культивировать эмбрион в условиях постоянного наблюдения с помощью искусственного интеллекта. Каждые пять минут мы можем отслеживать 258 показателей», — отметил Сергей Никитин, заместитель главврача по вспомогательным репродуктивным технологиям одной из петербургских клиник.

Также были затронуты вопросы профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни как основы устойчивого общества. Спикеры отметили, что создание культуры здоровья является одной из ключевых задач современного общества. Превентивная медицина и активное долголетие были признаны важнейшими приоритетами развития здравоохранения.

II Петербургский экспертный форум продемонстрировал высокую заинтересованность участников и широкие перспективы развития медицинского туризма в Северной столице. Сочетание уникальных природных факторов, высокого уровня медицинской инфраструктуры и активное внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, могут вывести Петербург на лидирующие позиции среди мировых центров медицинского туризма.

Петербург – новатор развития медицинского туризма, город первым закрепил это понятие на законодательном уровне.

В 2018 году было создано Санкт Петербургское агентство медицинского туризма, целью которого является развитие медицинского и санаторно-курортного туризма, а также привлечение пациентов из регионов и из-за рубежа.

/TOURBUS.RU