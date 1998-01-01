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12 ноября
Директор ярославского турагентства получила пять лет колонии за мошенничество
По подозрению в аналогичном преступлении задержана и стажер столичного турагентства
Кировский районный суд Ярославля приговорил директора туристического агентства на 5 лет за мошенничество, сообщает пресс-служба областного суда сегодня.
Одновременно на северо-востоке Москвы задержана подозреваемая в серии мошенничеств с оформлением туристических путевок за рубеж, общая сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Москве.
Когда обговоренные сроки истекли, а обязательства не были исполнены, туристы попытались вернуть денежные средства, но сотрудница, оформившая путевки, перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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