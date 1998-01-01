Директор ярославского турагентства получила пять лет колонии за мошенничество

По подозрению в аналогичном преступлении задержана и стажер столичного турагентства

Кировский районный суд Ярославля приговорил директора туристического агентства на 5 лет за мошенничество, сообщает пресс-служба областного суда сегодня.

"Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденной судом предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения её младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.



Установлено, что в период с 2019 года по июнь 2023 года осужденная заключила ряд договоров о реализации туристических путевок, но свои обязательства по бронированию и оплате туров не выполнила. Она также взяла в долг деньги у знакомого, но не вернула их.

"От действий подсудимой пострадали 37 человек. Общий ущерб им составил около 17,9 млн рублей", - добавили в суде.





Одновременно на северо-востоке Москвы задержана подозреваемая в серии мошенничеств с оформлением туристических путевок за рубеж, общая сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

"В дежурную часть ОМВД России по району Марьина Роща обратились пятеро граждан. Они сообщили, что заключили договоры с представителем одной из столичных туристических организаций. Согласно условиям, фирма обещала организовать заграничные туры по выгодной цене.

Когда обговоренные сроки истекли, а обязательства не были исполнены, туристы попытались вернуть денежные средства, но сотрудница, оформившая путевки, перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.



Как отметили в правоохранительных органах, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую – 31-летнюю жительницу Московской области.

"Установлено, что злоумышленница устроилась в туристическое агентство для прохождения стажировки. При заключении договоров на оказание услуг она предоставляла клиентам подменный QR-код на оплату путевок, после чего денежные средства зачислялись на подконтрольный ей счет", - пояснили в управлении МВД.



По факту случившегося возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

/TOURBUS.RU