Эксперты: Растет спрос на Новый год в здравницах России и Беларуси

Спрос на отдых в здравницах Сочи, Кавминвод и Белоруссии в период новогодних праздников вырос на 5-15% по сравнению с тем же показателем год назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АТОР и данные туроператоров.

"Спрос на туры в санатории Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Белоруссии в новогодний период, в зависимости от направления, в среднем на 5-15% выше, чем в прошлом году. Более активную динамику в санаторном сегменте в зимние праздники – от 10 до 15% – показывают Кавминводы и Белоруссия ", - сообщили в АТОР.



Как отмечают в ассоциации, спрос на сочинские санатории остается ниже ожидаемого из-за высоких цен на авиаперелет – цена на билет из Москвы в Сочи в обе стороны (28 декабря – 4 января) составляет от 33 тыс. руб. на одного с багажом. Билеты на те же даты из Москвы в Минск и обратно стоят вдвое дешевле – от 15 тыс. руб. с багажом.



Как пояснили в компании Fun&Sun, на спрос влияет и то, что не все здравницы Сочи определились с праздничной программой, меню и ценами на новогодние банкеты.

"Если бронирование номеров на новогодние каникулы доступно уже с лета, то подробности праздничных программ и новогодних ужинов появляются позже, в октябре – ноябре", - уточнили эксперты.



В свою очередь, в "Интуристе" отметили новый тренд в спросе на отдых в регионе Кавминвод в новогодние праздники – туристы стали больше бронировать заезды в отели, чем в санатории. Среди причин - дефицит мест в здравницах и высокие цены на путевки.

"Останавливаясь в Кавминводах в отеле, туристы свободны в своей программе и могут лечиться самостоятельно, приобретая за дополнительную плату нужные им процедуры", – пояснили в компании.



Эксперты компании АЛЕАН констатировали, что на новогодние праздники в Кавминводах выкуплены почти все санатории среднего ценового сегмента, поэтому спрос будет переориентироваться на объекты высокого и эконом-сегмента. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Белоруссии.



По данным туроператоров, в белорусские санатории россияне едут больше отдыхать, а не лечиться. В праздничный период популярностью пользуются заезды на 5-6 ночей. В обычное же время чаще бронируются путевки на 10-12 ночей.



Что касается цен на отдых в санаториях в новогодние праздники, то, как отмечают туроператоры, самый бюджетный вариант – Белоруссия. Разница с ценами на путевки в здравницы Кавминвод может составлять до 30%, в сочинские санатории – до 20%.

/TOURBUS.RU

Фото: design.pibig.info