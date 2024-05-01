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12 ноября
Эксперты: Растет спрос на Новый год в здравницах России и Беларуси
Новогодние праздники в здравницах Беларуси обойдутся на 30% дешевле, чем в Кавминводах
Спрос на отдых в здравницах Сочи, Кавминвод и Белоруссии в период новогодних праздников вырос на 5-15% по сравнению с тем же показателем год назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АТОР и данные туроператоров.
"Спрос на туры в санатории Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Белоруссии в новогодний период, в зависимости от направления, в среднем на 5-15% выше, чем в прошлом году. Более активную динамику в санаторном сегменте в зимние праздники – от 10 до 15% – показывают Кавминводы и Белоруссия ", - сообщили в АТОР.
"Если бронирование номеров на новогодние каникулы доступно уже с лета, то подробности праздничных программ и новогодних ужинов появляются позже, в октябре – ноябре", - уточнили эксперты.
"Останавливаясь в Кавминводах в отеле, туристы свободны в своей программе и могут лечиться самостоятельно, приобретая за дополнительную плату нужные им процедуры", – пояснили в компании.
Фото: design.pibig.info
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