Погранслужбы ФСБ: Въездной турпоток в Россию за 9 месяцев этого года вырос почти на 107%

Безоговорочный лидер турпотока в РФ — Китай, на который приходится 82% всех иностранных туристов

Въездной турпоток в Россию за 9 месяцев этого года вырос на 106,9% и составил 887,7 тыс. прибытий. По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в Россию приезжали гости из 183 стран, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Состав первой десятки частично изменился. С прошлого года в ней остались Китай, Германия, Иран, Туркмения, Турция, ОАЭ, Казахстан, Индия. Добавились Саудовская Аравия и Эстония.

Список безоговорочно возглавляет Китай, его доля во въездном турпотоке составила 82,4% – 731,9 тыс. прибытий. С большим отставанием на втором месте Германия (52,4 тыс.).

На третьем Иран, на четвертом Турция – по алфавиту, поскольку у них одинаковые показатели 45,5 тыс. прибытий.

«Присутствие в топ-10 Туркмении и Эстонии, конечно, вызывает вопросы по поводу цели поездок», - отмечают эксперты РСТ.

Бросается в глаза заметный рост турпотока из арабских стран: Саудовская Аравия (в 11,5 раз), Бахрейн (10,7 раз), Оман (712,7%), Кувейт (255,5%), Катар (165,5%), ОАЭ (111,2%).

Хорошо выросли Таиланд (204,8%), Тайвань (147%), Иран (77,7%).

Конечно, такие показатели дала низкая база, тем не менее, это рост – Кувейт и Оман вообще возникли в списке активных рынков только по итогам первого полугодия, - говорят эксперты РСТ.

Директор по въезду компании «Академсервис» Дмитрий Козлов отмечает: «Не случайно мы видим рост потока из арабских стран, откуда прилетает много рейсов по вполне доступным ценам. Сейчас практически нет европейских туристов, но при нормальном авиасообщении, уверен, они бы были.

Но пока нам вполне хватает работы с китайским рынком – в основном, это деловые поездки, они развиваются очень активно, поток на международные выставки в России просто огромный», – пояснил он.

В компании «Свой-ТС» есть туристы из разных стран. «Мы принимали гостей из Китая, Юго-Восточной Азии, а также из Турции и Ирана. Из Турции, в основном, едут бизнесмены, а из Ирана – настоящие туристы разного уровня достатка, семейные, индивидуальные или в составе групп, молодежь и пожилые.

Однако, по нашим оценкам, российским туроператорам достается незначительная часть этого потока, так как приемом иранских туристов в основном занимаются иранские же компании в том или ином виде», – рассказал глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор компании «Свой ТС»

Сергей Войтович.

«Основной объем у нас приходится на арабские страны. Мы прекрасно отлетали чартерную программу из Бахрейна в Сочи, хорошим спросом пользовались комбинированные туры на 10-15 дней. Потоки из некоторых арабских стран выросли заметно и у нас, и в целом по стране.

Но в абсолютных цифрах это очень немного, особенно если учитывать огромную платежеспособную аудиторию этих стран», – отметил эксперт.

По словам г-на Войтовича, не должны также вводить в заблуждение цифры по Китаю и Германии: «В статистике указывается способ прибытия туристов, то есть транспорт. И по обеим этим странам мы видим значительную часть прибытий наземным путем.

Из 50 тыс. прибытий из Германии 20 тыс. поездок совершены на собственных автомобилях. Из Китая более 700 тыс. прибытий, в том числе 400 тыс. – на автобусах.

В первом случае мы имеем дело, скорее всего, не с туристами. А во втором – с очень короткими визитами китайцев в приграничные регионы России, причем, на своих автобусах, со своими гидами, так что отдача от такого туризма невелика».

/TOURBUS.RU



