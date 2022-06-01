Новости Опубликованы поручения президента по развитию въездного туризма на Дальнем Востоке В частности, правительству поручено упростить порядок выдачи электронных виз и обеспечить продвижение потенциала Дальнего Востока за рубежом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных туристов на Дальний Восток, - сообщает "Интерфакс".



"Правительству Российской Федерации совместно с МИДом России, МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.



Отмечается, что ответственными по этому вопросу будут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.



Кроме того, президент поручил Морской коллегии РФ рассмотреть вопрос о расширении возможности захода иностранных туристских судов в морские порты, расположенные на территории ДФО. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года. Ответственным назначен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.



Президент также поручил правительству обеспечить продвижение туристического потенциала Дальнего Востока на зарубежные рынки.

"Правительству РФ при разработке мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о российском туристском потенциале и осуществляемых в рамках федерального проекта "Туристическая привлекательность страны" национального проекта "Туризм и гостеприимство", обеспечить продвижение туристских ресурсов Дальнего Востока на зарубежные рынки", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.



Также президент обратил внимание на необходимость предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям "на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготным ставкам инвесторам для реализации в ДФО инвестпроектов по строительству гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров, в случае реализации одним инвестором на территории Дальневосточного федерального округа нескольких инвестиционных проектов по строительству гостиниц с общим объемом номерного фонда не менее 120 номеров".



Доклад по этим поручениям необходимо предоставить до 15 февраля 2025 года.

Перечень поручений главы государства опубликован по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума 4 сентября 2024.

/TOURBUS.RU Фото: culture.ru

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