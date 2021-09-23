Туроператор выплатит туристу 120 тыс. рублей за перенесенный на день чартер

Житель Пензы подал иск о взыскании компенсации за неиспользованную часть оплаченного тура

Житель Пензы выиграл суд против туроператора и получит 120 тыс. рублей компенсации за перенос на сутки вылета чартерного рейса в Турцию, - сообщает сегодня «Интерфакс».



Как говорится в сообщении Пензенского областного суда, в 2023 году истец приобрел путевку в Турцию (Кемер) на четырех человек за 310 тыс. рублей.

За день до отправления на отдых ему сообщили, что туроператор перенес дату и время вылета чартерного рейса. Вылет в рамках турпакета должен был состояться 4 августа в 12:30. Однако туроператор сообщил, что туристы отправятся в Турцию лишь 5 августа в 11:40.



Житель Пензы подал иск о взыскании с туроператора компенсации за неиспользованную часть оплаченного тура.

В суде ответчик указал, что в переносе рейса виновата исключительно авиакомпания, поэтому требования истца безосновательны. Доводы заключались в том, что согласие клиента на чартерную перевозку предполагает возможное изменение времени вылета. То есть турфирма в этом случае освобождена от ответственности перед туристом. Но суд посчитал такие аргументы несостоятельными.



"Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу об удовлетворении заявленных требований. Довод ответчика о том, что, соглашаясь на чартерную перевозку, истец принял и условия, при которых она осуществляется, в том числе изменение времени вылета, что является основанием для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности, суд признал несостоятельным", - говорится в сообщении.

«В постановлении Пленума Верховного Суда РФ дается разъяснение, что по спорам, возникающим в связи с осуществлением чартерных воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения договора о реализации турпродукта, надлежащим ответчиком и исполнителем договора перевозки с потребителем признается туроператор», – пояснили в пресс-службе суда.





В результате суд принял решение о взыскании с ответчика более 120 тыс. рублей в качестве возмещения убытков, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа и расходов на оплату услуг представителя.

/TOURBUS.RU



