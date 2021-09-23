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11 ноября
Туроператор выплатит туристу 120 тыс. рублей за перенесенный на день чартер
Житель Пензы подал иск о взыскании компенсации за неиспользованную часть оплаченного тура
Житель Пензы выиграл суд против туроператора и получит 120 тыс. рублей компенсации за перенос на сутки вылета чартерного рейса в Турцию, - сообщает сегодня «Интерфакс».
За день до отправления на отдых ему сообщили, что туроператор перенес дату и время вылета чартерного рейса. Вылет в рамках турпакета должен был состояться 4 августа в 12:30. Однако туроператор сообщил, что туристы отправятся в Турцию лишь 5 августа в 11:40.
В суде ответчик указал, что в переносе рейса виновата исключительно авиакомпания, поэтому требования истца безосновательны. Доводы заключались в том, что согласие клиента на чартерную перевозку предполагает возможное изменение времени вылета. То есть турфирма в этом случае освобождена от ответственности перед туристом. Но суд посчитал такие аргументы несостоятельными.
«В постановлении Пленума Верховного Суда РФ дается разъяснение, что по спорам, возникающим в связи с осуществлением чартерных воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения договора о реализации турпродукта, надлежащим ответчиком и исполнителем договора перевозки с потребителем признается туроператор», – пояснили в пресс-службе суда.
В результате суд принял решение о взыскании с ответчика более 120 тыс. рублей в качестве возмещения убытков, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа и расходов на оплату услуг представителя.
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