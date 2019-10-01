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Мальдивы смягчили правила по ввозу сигарет

Туристом разрешат ввозить блок сигарет, а не одну пачку, как планировалось ранее

Как сообщает АТОР, на Мальдивах, видимо, услышали гневные комментарии курящих туристов, в том числе российских.

Таможенная служба Мальдив опубликовала циркуляр, в котором разъяснила новые правила по ввозу табачных изделий. Соответствующий документ за подписью ведомства от 9 ноября получил от принимающей компании туроператор «Интурист».

Согласно циркуляру, с 9 ноября иностранным гостям, въезжающим в Мальдивскую Республику по туристической визе, разрешено ввозить ограниченное количество табачных изделий для личного пользования.

Туристам можно беспошлинно ввозить на Мальдивы: до 200 сигарет, или 25 сигар, или 250 граммов табака. Продукция, превышающая эти лимиты, будет изъята таможней и отправлена на временное хранение до 30 дней.

Аналогичные правила действуют и в отношении алкоголя, ввоз которого на Мальдивы запрещен.

По окончании отдыха, покидая страну, туристы могут получить изъятую продукцию в терминале вылета международного аэропорта Велана на таможне.

Напомним, ранее опубликованные новые требования были жестче: только одна пачка сигарет/стиков (не более 19 штук в пачке). Видимо, в министерстве туризма Мальдив получили множество негодующих отзывов и комментариев от принимающих компаний, туроператоров и самих туристов и решили смягчить антитабачные требования.

При этом, отмечает АТОР, с 15 ноября вводится запрет на импорт всех материалов для вейпинга, включая не только сами устройства, но и на отдельные детали, используемые для сборки или обслуживания такого оборудования.

Для туристов этот запрет означает, что они не смогут ввозить вейпы на Мальдивы или покупать их на месте.

Таможенная служба Мальдив будет контролировать соблюдение этого правила, конфискуя такие устройства и сопутствующие материалы. С 15 декабря 2024 использование, хранение, производство, продажа, реклама вейпов в островном государстве будет запрещена.

/TOURBUS.RU

