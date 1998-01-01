Погранслужба ФСБ РФ: За 9 месяцев выездной турпоток вырос на 23%

За 9 месяцев 2024 года выездной турпоток из России увеличился на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за рубеж с целью туризма было совершено 8,7 млн поездок. Рост неплохой, тем более в нынешних обстоятельствах, но до уровня 2019 года – 14,2 млн поездок – еще далеко, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Погранслужба ФСБ РФ зафиксировала выезды с целью туризма в 49 стран. При этом в реальности, отмечают в РСТ, их гораздо больше – например, россияне довольно активно посещают Европу.

Но все путешественники «приписаны» к направлениям, куда из России выполняются прямые рейсы, даже если у пассажиров есть билеты до конечной точки маршрута.

Самый большой рост показали Вьетнам (в 936 раз), Грузия (+447,8%) и Китай (+426,6%). Сказывается эффект низкой базы: прямые авиарейсы по этим направлениям возобновились соответственно в январе 2024, мае 2023 и марте 2024.

В абсолютных цифрах по турпотоку эти три страны страны располагаются в обратном порядке – Китай (715,5 тыс. поездок), Грузия (184,6 тыс.), Вьетнам (20,7 тыс.) Первые две страны входят в топ-10, третья замыкает топ-20.

По сравнению с итогами 9 месяцев 2023 года и первого полугодия 2024 четверка лидеров выездного туризма не менялась - Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд. Но третий квартал этого года внес изменения в статистику: четвертое место занял Китай, на одну позицию сдвинув Таиланд.

Также в топ-10 сейчас входят Абхазия, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан.

При этом, как отметили в РСТ, «Абхазия попала в официальную десятку лидеров по поездкам из России с целью туризма впервые за многие годы. Более того, обычно республика вообще не фигурировала в списке популярных направлений.

Этот очевидный абсурд связан с пограничными формальностями. Абхазия – единственная страна, на границе с которой туристов, фиксируют как выезжающих с частными целями.

В результате цифры турпотока на этом направлении получаются смешные: 2022 год – 25,4 тыс. поездок, 2023 год – почему-то 306 поездок, в первом полугодии 2024 – 5,8 тыс. И даже в благополучном 2019 – всего 41 тыс.

А вот по итогам 9 месяцев текущего года туристов почему-то вдруг стало 371,9 тыс., что позволило Абхазии сразу попасть в топ-10 популярных стран».

Но цифры выезда из России в республику с частными целями явно показывают реальный турпоток на этом направлении, причем Абхазия даже опережает Турцию.

2022 год: в Абхазию 5374,1 тыс. частных поездок; турпоток в Турцию – 3672,8 тыс.

2023: 5690 тыс. и 4104,1 соответственно.

9 месяцев 2024: 4245,7 тыс. и 3678 тыс. соответственно.

«Так что стоит только чуть-чуть поменять формальности – и Абхазия станет у россиян зарубежным направлением номер один не только фактически, но и официально», - отмечают в РСТ.

/TOURBUS.RU