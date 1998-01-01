26 россиян пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Египте

Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в области Рас-Сидр в Египте, среди них 31 человек – граждане РФ и Украины, сообщил новостной портал Cairo24 в субботу вечером.

"41 человек, в том числе 31 российский и украинский турист, получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Рас-Сидре на Южном Синае. Машины скорой помощи немедленно доставили пострадавших в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - пишет портал.

По данным издания, также среди пострадавших трое граждан Казахстана, трое – Армении и четыре египтянина. Они получили травмы и были доставлены в больницу.





Вчера посольство РФ в Египте сообщило, что четыре российских туриста остаются в госпитале Суэца после аварии с туристическим автобусом, произошедшей в субботу.

"Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Отмечается, что консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают содействие.

Напомним, что это не первое ДТП в Египте этой осенью, в котором массово пострадали россияне. Так, 15 сентября автобус, ехавший с курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир, пострадало 43 человека, включая 21 туриста из России.



ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее в интервью пресс-службе РСТ генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян.



«Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир.

До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа.

А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам и Аллах. Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт.

При этом, по словам г-на Мкртчяна, сообщения о ДТП на спрос со стороны российских туристов не влияют, «в отличие, например, от новостей про нападения акул».



По его мнению, приобретение экскурсий у туроператоров не всегда снижает риски, так как многие туроператоры в Египте не имеют собственных автобусов и арендуют их у транспортных компаний.

«Понятно, что у туроператора стоимость выездной экскурсии будет выше, но туристам удобнее покупать тур сразу с экскурсиями.

По моей оценке, примерно 80% туристов покупает их у туроператоров», - пояснил Мкртчян.



Г-н Мкртчян советует российским туристам для минимизации рисков автобусных экскурсий обратить внимание на вариант путешествия с курортов Красного моря до столицы Египта на самолете. Такой перелет занимает всего час, поэтому экскурсия будет значительно комфортнее.

Фото: cairo24.com