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11 ноября
26 россиян пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Египте
Авария произошла в субботу на Южном Синае, четверо россиян остаются в госпитали Суэца
Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в области Рас-Сидр в Египте, среди них 31 человек – граждане РФ и Украины, сообщил новостной портал Cairo24 в субботу вечером.
Вчера посольство РФ в Египте сообщило, что четыре российских туриста остаются в госпитале Суэца после аварии с туристическим автобусом, произошедшей в субботу.
Напомним, что это не первое ДТП в Египте этой осенью, в котором массово пострадали россияне. Так, 15 сентября автобус, ехавший с курорта Шарм-эль-Шейх в Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир, пострадало 43 человека, включая 21 туриста из России.
До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа.
А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам и Аллах. Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт.
По моей оценке, примерно 80% туристов покупает их у туроператоров», - пояснил Мкртчян.
Г-н Мкртчян советует российским туристам для минимизации рисков автобусных экскурсий обратить внимание на вариант путешествия с курортов Красного моря до столицы Египта на самолете. Такой перелет занимает всего час, поэтому экскурсия будет значительно комфортнее.
Фото: cairo24.com
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