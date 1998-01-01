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11 ноября
Делегация турбизнеса Кубы проехала от Минска до Тюмени
Традиционное ежегодное осеннее кубинское роуд-шоу связало столицу Беларуси и российские города Урала и Западной Сибири
Одиннадцатое по счёту роуд-шоу Cuba Unica, стартовавшее в сентябре в Санкт-Петербурге, на прошлой неделе продолжилось в Минске, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени.
Мероприятие во всех городах прошли с аншлагами - в общей сложности их посетило около 520 профессионалов. Причем, такого высокого интереса к острову Свободы не ожидал никто из кубинской делегации.
Как всегда, кубинская делегация была очень представительной и объединила пять ведущих туроператоров и четыре гостиничные сети. В нее вошли Министерство туризма Кубы, Havanatur Russia, Enjoy Travel, Pegas Touristik, Anex, «Квинта Тур», Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts, Roc Hotels Cuba.
Возглавила делегацию советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага.
Программа Cuba Unica в каждом городе включала блок презентаций, деловое общение в рамках воркшопа.
И завершалась зажигательной кубинской музыкой и лотереей, где разыгрывались по-настоящему ценные призы – проживание в пятизвездочных отелях и экскурсии.
Несмотря на плотный график роуд-шоу для его участников была организована насыщенная экскурсионная программа в Минске, его окрестностях, столицах Урала и Западной Сибири - Екатеринбурге и Тюмени. Особенно всех впечатлили современный и исторический Минск и погружение в Средневековье в Мирском и Несвижском замках - объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В своих выступлениях на роуд-шоу Кристина Леон Изнага благодарила агентства за активные продажи туров на Кубу, делилась статистикой и давала свои прогнозы: «За десять месяцев 2024 года на Кубе отдохнуло 157 тысяч туристов из России, ожидается, что по итогам года объём турпотока достигнет рекордной отметки - 180 тыс.
При планируемом увеличении объемов авиаперевозки в 2025 году будет превзойдён знаковый рубеж 200 тысяч прибытий!»
В ходе делового общения турагенты в Беларуси и России больше всего интересовались программой авиаперевозки на Кубу (сейчас авиасообщение с Островом Свободы - в Гавану, на Варадеро и Кайо-Коко - осуществляют три авиакомпании - Conviasa, Nordwind и «Россия»), увеличением частоты и географии авиарейсов (ведутся переговоры об открытии полётной программы на Кубу из Минска), экскурсионными программами, актуальными новостями от отельеров, использованием платёжных карт «Мир».
Прошедшее роуд-шоу Кубы - одиннадцатое по счету за последние пятнадцать лет, организованное давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом «Турбизнес».
Отзывы участников роуд-шоу:
Людмила Некрасова, «Сакуп Холидей» (Минск):
- Хотя наша компания работает на рынке 30 лет и накоплен большой багаж знаний, сегодняшнее мероприятия дало много новой информации - о кубинских отелях, о программах туроператоров. Особенно важным для меня было познакомиться с новым специализированными операторами по Кубе.
Такие презентации очень нужны для эффективной работы агентств. Спасибо вам за отличную организацию»
Людмила Жукова, директор компании «Русич Тур» (Екатеринбург):
- Сейчас я как раз собираю группу своих постоянных клиентов для поездки на Кубу. На роуд-шоу я нашла ответы на все вопросы. Теперь знаю, какие отели, интересные экскурсии, необычные мастер-классы могу предложить своим туристам. Я приятно удивилась и очень рада приезду к нам на Урал такой большой кубинской делегации. И особенно ведущих гостиничных сетей.
/TOURBUS.RU
ФОТОГРАФИИ У ФОТОЗОНЫ РОУД-ШОУ КУБЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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