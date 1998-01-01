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«Аэрофлот» переходит на продукцию отечественных виноделов/ Hainan Airlines впервые свяжет Сиань с Владивостоком/ S7 начнет полеты из Иркутска в Шанхай/

«Аэрофлот» переходит на продукцию отечественных виноделов

Аэрофлот провёл дегустацию «Вино на высоте». Мероприятие состоялось в рамках III Российского винодельческого форума, организатором которого является Фонд «Росконгресс».

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус», представители СМИ, блогеры и винные эксперты оценили более 70 наименований шампанских, игристых и тихих вин российского производства.

Дегустацию провёл винный эксперт Андрей Ушаков, а вина были представлены ведущими российскими винодельнями: Массандра, Инкерман, Абрау-Дюрсо, Усадьба Дивноморское, Криница, Шумринка и др.

Лучшие образцы шампанских, игристых и тихих вин, отобранные по итогам дегустации, станут участниками традиционного праздника виноделия — «Винодельческие каникулы». Попробовать их можно будет в марте 2025 года на ряде рейсов Аэрофлота.

Авиакомпания активно поддерживает отечественных производителей. На сегодняшний день доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%.

Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.

Hainan Airlines впервые свяжет Сиань с Владивостоком

Hainan Airlines с 3 декабря начнет выполнять рейсы из Сианя во Владивосток

Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 3 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Сианя (провинция Шэньси, КНР) во Владивосток и обратно, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737 четыре раза в неделю, ориентировочное время в пути - 4 часа 25 минут.



Hainan Airlines Holding Co., Ltd. основана в январе 1993 года в китайской провинции Хайнань. Стартовав как небольшой местный перевозчик, в настоящее время она является одной из крупнейших авиакомпаний континентального Китая.

Hainan Airlines уже выполняет регулярные рейсы во Владивосток из Пекина и Даляня.

Рейсов между Владивостоком и Сианем в настоящее время нет.



Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов, пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. В январе-сентябре 2024 года аэропорт обслужил 2,293 млн пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным аэропорта, его маршрутная сеть насчитывает примерно 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний.





S7 возобновит полеты из Иркутска в Шанхай

Авиакомпания S7 с 14 декабря возобновит регулярные рейсы из Иркутска в Шанхай (аэропорт Пудун), сообщает перевозчик.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути составит примерно от 4 часов 15 минут до 4 часов 50 минут. На рейс заявлен Boeing 737-800.



В зимнем сезоне S7 будет также летать в Пекин из Иркутска, Владивостока и Новосибирска.

Согласно открытым источникам, S7 летала из Иркутска в Шанхай до пандемии коронавируса. В настоящее время между Иркутском и Шанхаем нет прямых рейсов.

/TOURВUS.RU

Фото: Пресс-служба "Аэрофлота"