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08 ноября
Горячие авиановости
«Аэрофлот» переходит на продукцию отечественных виноделов/ Hainan Airlines впервые свяжет Сиань с Владивостоком/ S7 начнет полеты из Иркутска в Шанхай/
«Аэрофлот» переходит на продукцию отечественных виноделов
Аэрофлот провёл дегустацию «Вино на высоте». Мероприятие состоялось в рамках III Российского винодельческого форума, организатором которого является Фонд «Росконгресс».
Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус», представители СМИ, блогеры и винные эксперты оценили более 70 наименований шампанских, игристых и тихих вин российского производства.
Дегустацию провёл винный эксперт Андрей Ушаков, а вина были представлены ведущими российскими винодельнями: Массандра, Инкерман, Абрау-Дюрсо, Усадьба Дивноморское, Криница, Шумринка и др.
Лучшие образцы шампанских, игристых и тихих вин, отобранные по итогам дегустации, станут участниками традиционного праздника виноделия — «Винодельческие каникулы». Попробовать их можно будет в марте 2025 года на ряде рейсов Аэрофлота.
Авиакомпания активно поддерживает отечественных производителей. На сегодняшний день доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%.
Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.
Hainan Airlines впервые свяжет Сиань с Владивостоком
Hainan Airlines с 3 декабря начнет выполнять рейсы из Сианя во Владивосток
Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 3 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Сианя (провинция Шэньси, КНР) во Владивосток и обратно, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737 четыре раза в неделю, ориентировочное время в пути - 4 часа 25 минут.
Hainan Airlines уже выполняет регулярные рейсы во Владивосток из Пекина и Даляня.
S7 возобновит полеты из Иркутска в Шанхай
Фото: Пресс-служба "Аэрофлота"
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