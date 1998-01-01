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08 ноября
Spectrum of the Seas отправился из Японии в Шанхай
Более пятисот россиян, застрявших на лайнере, должны оказаться в Китае вечером 10 ноября
Застрявший в японском порту Йокогама мега-лайнер Spectrum of the Seas, на котором находятся более 500 российских туристов, отправился в Шанхай, сообщает портал Marinetraffic.
По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истек срок действия японских транзитных виз.
В четверг в консульский отдел посольства РФ в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, далее – в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.
Spectrum of The Seas 5* – один из крупнейших круизных лайнеров мире, построен в 2019 году, имеет 16 палуб, рассчитан более чем на 4240 пассажиров, команда составляет 1550 человек. В 2024 и 2025 годах ходит по маршрутам с заходом в Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Китай, Корею и Японию.
Как пояснили в компании CruClub, этот семидневный круиз очень популярен у россиян
Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней. Это следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.
Одновременно компания уже отменила круиз из Шанхая на Spectrum of The Seas, который должен был начаться 9 ноября.
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