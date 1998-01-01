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08 ноября
До конца этого года в центре Москвы откроется отель Maidens 5*
Отель на 118 номеров разместится в реконструированном памятнике постконструктивизма - здании АТС на Зубовской площади
Пятизвездочный отель Maidens откроется до конца 2024 года в бывшем здании АТС на Зубовской площади в Москве, сообщили сегодня в пресс-службе управляющей компании.
Напомним, что ранее ожидалось, что здесь появится пятизвездочный отель Mgallery by Sofitel, входящий во французскую мировую группу Accor Hotels.
"Здание самой крупной из довоенных автоматических телефонных станций – АТС на Зубовской площади – было построено архитектором Наркомата связи Касьяном Соломоновым в 1933 году, когда на смену конструктивизму пришла эпоха высокого стиля, который сегодня называют постконструктивизмом.
После полной реконструкции в здании бывшей телефонной станции разместится отель на 118 номеров, из которых 96 категории стандарт и 22 люкса, фитнес-зал, event холл и подземная парковка", - отметили в компании.
Они вдохновлялись принтами Варвары Степановой – ее работы стали источником идей для рисунка ковролина, и супрематическими эскизами Эля Лисицкого и Казимира Малевича, которые в переосмысленном виде легли в основу графичного рисунка полов. Центральную часть лобби украшает световая инсталляция с подвесками из хрусталя, отсылающая к работам Василия Кандинского.
Идеи авангарда обыграны и в интерьере отеля: так, мини-бары и багажницы выполнены в стилистике ар-деко. А бра в виде фары напоминают о первом советском автомобиле "Москвич", - цитирует пресс-служба генерального управляющего отеля Гелу Лобжанидзе.
В 30-е годы она стала символом технологического прогресса.
/TOURBUS.RU
Фото: © Пресс-служба отеля Maidens. Максим Лоскутов
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