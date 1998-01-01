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08 ноября
До конца этого года в центре Москвы откроется отель Maidens 5*

Отель на 118 номеров разместится в реконструированном памятнике постконструктивизма - здании АТС на Зубовской площади


 

Пятизвездочный отель Maidens откроется до конца 2024 года в бывшем здании АТС на Зубовской площади в Москве, сообщили сегодня в пресс-службе управляющей компании.

Напомним, что ранее ожидалось, что здесь появится пятизвездочный отель Mgallery by Sofitel, входящий во французскую мировую группу Accor Hotels. 

 

"Здание самой крупной из довоенных автоматических телефонных станций – АТС на Зубовской площади – было построено архитектором Наркомата связи Касьяном Соломоновым в 1933 году, когда на смену конструктивизму пришла эпоха высокого стиля, который сегодня называют постконструктивизмом.

После полной реконструкции в здании бывшей телефонной станции разместится отель на 118 номеров, из которых 96 категории стандарт и 22 люкса, фитнес-зал, event холл и подземная парковка", - отметили в компании.

Реконструкцией фасада занималась архитектурная мастерская Павла Андреева «Гран». Интерьерами – московское бюро Front Architecture.
"Архитекторы постарались передать связь времен, применяя техники, характерные для авангарда и конструктивизма, но в современном исполнении. 

Они вдохновлялись принтами Варвары Степановой – ее работы стали источником идей для рисунка ковролина, и супрематическими эскизами Эля Лисицкого и Казимира Малевича, которые в переосмысленном виде легли в основу графичного рисунка полов. Центральную часть лобби украшает световая инсталляция с подвесками из хрусталя, отсылающая к работам Василия Кандинского.

Идеи авангарда обыграны и в интерьере отеля: так, мини-бары и багажницы выполнены в стилистике ар-деко. А бра в виде фары напоминают о первом советском автомобиле "Москвич", - цитирует пресс-служба генерального управляющего отеля Гелу Лобжанидзе.

Как отмечают в управляющей компании, чтобы подчеркнуть историческую ценность здания и отдать дань уважения советскому конструктивизму, в лобби отеля собрана коллекция книг, посвященная этому архитектурному стилю и авангарду в целом.

Как напоминает «Интерфакс», АТС Фрунзенского района стала крупнейшей из построенных в Москве в довоенное время и получила статус Центральной междугородной телефонной станции: ее абоненты могли совершать междугородные и международные звонки с рабочих телефонов, из дома, из переговорных пунктов.

В 30-е годы она стала символом технологического прогресса.

Ранее мы сообщали что, по словам столичного мэра Сергея Собяниня, гГостиничный фонд в Москве к 2030 году планируется увеличить на 25,7 тыс. номеров, а уровень загрузки отелей достигнет 80%.

/TOURBUS.RU

 

Фото: © Пресс-служба отеля Maidens. Максим Лоскутов


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