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08 ноября
«Яндекс Путешествия»: В этом году россияне чаще платили за отдых частями, бронировали туры заранее и жили в отелях
Аналитики подробно изучили итоги «высокого сезона» в России в период с 1 мая по 30 сентября
По данным «Яндекс Путешествий», на тёплое время года, с мая по конец сентября, приходится 75% отпускных поездок по России и больше половины всех бронирований отелей за год.
Аналитики компании проанализировали данные о бронировании отелей и других средств размещения: даты бронирования — с 1 января 2023 до 31 октября 2024, даты поездок — с 1 мая 2024 до 30 сентября 2024.
«Отпуском» и «отпускными поездками» в данном исследовании называются заказы с продолжительностью проживания от 5 до 15 ночей.
Ключевые выводы, сделаннве в исследовании, оказались следующими:
— Почти половина всех поездок пользователей «Яндекс Путешествий» в высокий сезон пришлась на три региона — Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.
А в список наиболее популярных городов для путешествий летом 2024 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.
— Многие пользователи используют инструменты отложенной оплаты частями. С их помощью путешественники фиксируют стоимость проживания и могут лучше управлять расходами на отдых. А также более гибко подходить к планированию отпуска.
• Около 70% отпускных поездок оплачены через отложенную оплату частями;
- Этим летом быстрорастущими регионами стали Алтай, республики Северного Кавказа, Республика Крым и Русский Север (север европейской части России). Эти направления объединяют близость к природе, возможности активного отдыха или наличие морского побережья, больших водоёмов.
— В целом, в высоком сезоне 2024 года путешественники бронировали отпуск гораздо раньше, чем в прошлом. В среднем, за 60 дней до поездки, против 48 дней в 2023 году — почти на две недели раньше. А длительный летний отдых с детьми на 18 дней раньше — за 74 дня против 56 дней в прошлом году.
Среди регионов, куда раньше всего планировали летний отпуск в 2024 году: Камчатка, Алтай и Калининградская область; среди городов — Чегет, Каспийск и Листвянка.
Самые востребованные категории отелей у пользователей «Путешествий» — трех- и четырехзвездочные отели и в гостиницы без звёзд. В целом же, спрос на проживание в отелях, по сравнению с прошлым отпускным сезоном вырос на 30-35%.
Также в этом высоком сезоне мы видим большой рост спроса на проживание в апартаментах, базах и домах отдыха, турбазах, гостевых домах, глэмпингах и санаториях. Совокупно число бронирований в них летом 2024 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым.
В среднем цена ночи в отеле год к году выросла на 19% до 6 700 рублей. Меньше всего подорожала стоимость ночи в однозвездочных — на 5% до 3 300 рублей и двухзвездочных отелях — на 12% до 3 900 рублей. Проживание в трех- и четырехзвездочных гостиницах подорожало на 20% — до 5 900 рублей за ночь и 9 500 рублей за ночь, соответственно.
В зависимости от того заранее сделано бронирование, напрмиер, по скидке раннего бронирования или ближе к дате поездки — этим летом турист мог в среднем заплатить за одну ночь в «трёшке» от 4 600 рублей до 7 600 рублей.
Именно поэтому такая значимая доля туристов в этом году прибегала к отложенной оплате частями для планирования отпуска. Например, ночь в отеле 3 звезды на черноморском побережье Краснодарского края в среднем могла стоить от 6 800 рублей до 9 700 рублей — дешевле до высокого сезона и дороже летом.
И, если сделать бронирование заранее, то можно было спланировать расходы на более длительный срок. Но, помимо этого, можно было ещё зафиксировать цену проживания в отеле, и сэкономить до 20 000 рублей.
/TOURBUS.RU
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