Гендиректор «Колибри-тур» приговорен к пяти годам колонии

Руководитель турфирмы, по вине которого детей выселили из отеля в Турции летом 2023 года, получил пять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Головинской межрайонной прокуратуры суд приговорил руководителя ООО "Колибри-Тур МСК" Вугара Алакбарова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и взял его под стражу в зале суда. Он признан виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.



Как отметили в прокуратуре, осужденный, являясь фактическим руководителем ООО "Колибри-Тур МСК" и подконтрольного ему «ИП Маркина» осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований законодательства.

"Он знал, что организации не являются туроператорами и не обладают законными основаниями по реализации комплексных туров. Также сведения о компаниях не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров", - сообщает прокуратура.



Как напоминает пресс-служба прокуратурв, «В августе 2023 года российских детей в возрасте от 6 до 17 лет и вожатых раньше срока выселили из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции.

Получив денежные средства от граждан, обвиняемый не осуществил оплату проживания в гостиничных номерах детей, а также обратных авиабилетов в Москву, что привело к выселению несовершеннолетних на территории иностранного государства в ночное время и поставило детей в опасное для жизни положение».



От действий Алакбарова пострадало 40 граждан, общий ущерб превысил 3,9 млн рублей.

Напомним, что ранее, как мы сообщали, прокуратура Москвы запрашивала для обвиняемого восемь лишения свободы.



По словам главы правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, сложившаяся ситуация - прецедент в российской практике. Однако иные решения судов в схожих обстоятельствах, когда и если таковые будут приниматься, могут быть другими.

«Это прецедент, но у нас не прецедентное право. Решение суда зависит от многих факторов: документов, деятельности, размера ущерба и готовности его возместить пострадавшим», - отметила специалист.

Также в АТОР повторили, что первый и главный совет туристам перед покупкой путевки, особенно для детей - проверять нахождение компании, у которой приобретается тур, в Едином реестре туроператоров.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба прокуратуры г. Москвы