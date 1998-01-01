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08 ноября
Гендиректор «Колибри-тур» приговорен к пяти годам колонии
По вине Вугара Алакбарова дети, отдыхавшие в лагере «Колибри», были ночью выселены из турецкого отеля
Руководитель турфирмы, по вине которого детей выселили из отеля в Турции летом 2023 года, получил пять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Получив денежные средства от граждан, обвиняемый не осуществил оплату проживания в гостиничных номерах детей, а также обратных авиабилетов в Москву, что привело к выселению несовершеннолетних на территории иностранного государства в ночное время и поставило детей в опасное для жизни положение».
Напомним, что ранее, как мы сообщали, прокуратура Москвы запрашивала для обвиняемого восемь лишения свободы.
«Это прецедент, но у нас не прецедентное право. Решение суда зависит от многих факторов: документов, деятельности, размера ущерба и готовности его возместить пострадавшим», - отметила специалист.
Также в АТОР повторили, что первый и главный совет туристам перед покупкой путевки, особенно для детей - проверять нахождение компании, у которой приобретается тур, в Едином реестре туроператоров.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба прокуратуры г. Москвы
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