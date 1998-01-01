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07 ноября
Туризм: Происшествия

«Мисс Россия» задержана во Внуково за контрабанду/ «Аzimut Парк Отель Каспийск» 4* работает в штатном режиме после атаки БПЛА/ Тело туристки из России найдено в номере отеля на курорте Аланья


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«Мисс Россия» задержана во Внуково за контрабанду

Таможенники аэропорта "Внуково" задержали россиянку, которая пыталась въехать в РФ с незадекларированными драгоценностями на 12 млн рублей, она прибыла из Ниццы транзитом через Стамбул, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).
"Нарушительницей оказалась молодая женщина, участница мировых конкурсов красоты. Она проследовала на "зеленый" коридор для пассажиров VIP-зала. В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier", - говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи. Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы. 
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Нарушительнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщает “Интерфакс» со ссылкой на соцсети, задержанная – "Мисс Россия-2015" и первая вице "Мисс Мира-2015" София Никитчук.

  

«Аzimut Парк Отель Каспийск» 4* работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Аzimut Парк Отель Каспийск” 4* работает в штатном режиме после вчерашней атаки БПЛА в Каспийске (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в службе гостевого сервиса отеля.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об уничтожении БПЛА над Каспийском, в связи с этим аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенный срок.

В республике усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах.

По словам главы Дагестана, ситуация в регионе "стабильная и контролируемая".

Четырехзвездочный парк отель сети Azimut Hotels был открыт в Каспийске в мае 2022 года, находится на первой линии Каспийского моря.

Отель предлагает гостям 145 номеров разных категорий. Гостиница расположена в 15 минутах от аэропорта Махачкалы и в 25 минутах от центра столицы республики.


Тело туристки из России найдено в номере отеля на курорте Аланья

Тело туристки из России было найдено в номере отеля на популярном турецком курорте Аланья в провинции Анталья, сообщает издание Gercek Alanya.
"Инцидент произошел в районе Окурджалар. Туристка, которой 49 лет, была найдена без признаков жизни на полу своего номера сотрудниками отеля. Они немедленно направили сообщение в центр экстренной помощи. В отель были направлены бригада скорой помощи и представители полиции", - говорится в сообщении.

Медики подтвердили факт смерти. Как уточняется, представители полиции сочли смерть российской гражданки подозрительной. Начато расследование.
/TOURBUS.RU


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