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07 ноября
Туризм: Происшествия
«Мисс Россия» задержана во Внуково за контрабанду/ «Аzimut Парк Отель Каспийск» 4* работает в штатном режиме после атаки БПЛА/ Тело туристки из России найдено в номере отеля на курорте Аланья
«Мисс Россия» задержана во Внуково за контрабанду
Таможенники аэропорта "Внуково" задержали россиянку, которая пыталась въехать в РФ с незадекларированными драгоценностями на 12 млн рублей, она прибыла из Ниццы транзитом через Стамбул, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).
«Аzimut Парк Отель Каспийск» 4* работает в штатном режиме после атаки БПЛА
“Аzimut Парк Отель Каспийск” 4* работает в штатном режиме после вчерашней атаки БПЛА в Каспийске (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в службе гостевого сервиса отеля.
В республике усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах.
По словам главы Дагестана, ситуация в регионе "стабильная и контролируемая".
Отель предлагает гостям 145 номеров разных категорий. Гостиница расположена в 15 минутах от аэропорта Махачкалы и в 25 минутах от центра столицы республики.
Тело туристки из России было найдено в номере отеля на популярном турецком курорте Аланья в провинции Анталья, сообщает издание Gercek Alanya.
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