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OneTwoTrip: в октябре туристы отдохнули в Лимассоле за 2,6 млн и в Адлере за 889 тыс.

Cервис рассказал про свои самые дорогие гостиничные бронирования в минувшем месяце

Cервис OneTwoTrip назвал самые дорогие гостиничные бронирования, которые его клиенты совершили в октябре 2024 года.

За границей самую впечатляющую сумму потратили двое путешественников, которые провели длинные каникулы в Лимасоле: за три недели в пятизвёздочной гостинице они заплатили 2 616 000 рублей, причём в стоимость входили только завтраки.

На втором месте — 16-дневный отпуск в Дубае стоимостью 2 079 000 рублей, где компания из четырёх человек проживала в пятизвёздочном отеле без питания.

Третью строчку занял короткий отдых в столице ЮАР: за двухдневное проживание в пятизвёздочном отеле Кейптауна с завтраками 8 гостей заплатили 1 285 000 рублей.

Кроме того, в топ вошёл отельный заказ на Мальдивах стоимостью 1 223 000 рублей. В эту сумму семье из одного взрослого с двумя детьми обошлось 9-дневное проживание в пятизвёздочной гостинице с двухразовым питанием.

И наконец, за 790 500 рублей компания из шести путешественников отдохнула 5 дней в пятизвёздочном отеле в Шанхае, причём в стоимость входили только завтраки.

В России рекордную сумму в октябре потратили на проживание два клиента OneTwoTrip, которые в течение 25 дней отдыхали в пятизвёздочной гостинице в Адлере, что обошлось им в 889 000 рублей (в бронирование входили только завтраки).

На втором месте оказались длинные каникулы во Владивостоке: 20 дней в отеле категории «четыре звезды» стоили двоим путешественникам 503 500 рублей.

Третью строчку топа занял 11-дневный отдых в Москве, где один путешественник заплатил за номер в пятизвёздочном отеле 435 500 рублей (в стоимость входили только завтраки).

Кроме того, в топе оказался Калининград: там двое гостей отдыхали 27 дней в апартаментах, потратив на это 430 500 рублей.

А на пятую строчку рейтинга попали 9-дневные каникулы в Старой Руссе; два человека забронировали на это время коттедж за 280 000 рублей.

/TOURBUS.RU